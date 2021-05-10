Чехія закликала Росію відшкодувати збитки від вибухів у Врбетіце

У МЗС Чехії закликали Москву компенсувати збитки від вибухів на військовому складі у Врбетіце в 2014 році, у причетності до яких вони звинувачують російські спецслужби. Для цього у понеділок, 28 червня, до відомства викликали російського посла Олександра Змєєвського, повідомили у міністерстві.

Також Чехія висловила протест проти внесення її Росією в список недружніх іноземних держав. Зазначається, що заступник міністра закордонних справ країни Мартін Смолек запросив посла РФ, аби обговорити з ним два відкритих міжнародно-правових питання у двосторонніх відносинах. Смолек вказав, що рішення Москви включити Чехію в список недружніх країн суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року і Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між РФ і Чехією 1993 року.

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Нота протесту від Праги

Змєєвському була вручена нота протесту, в якій Чехія закликала російську сторону почати переговори щодо "повного відшкодування збитків", спричинених вибухами в 2014 році. За даними видання Mlada fronta Dnes, збиток від вибухів Чехія оцінила приблизно в 650 мільйонів крон, що дорівнює приблизно 25,5 мільйона євро.

У відповідь на заяву чеського зовнішньополітичного відомства офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова зазначила, що Чехія кожною новою заявою підтверджує свій статус недружньої Росії країни. Вимогу Праги про відшкодування збитків від вибухів Захарова порівняла із здирництвом.

Конфлікт РФ і Чехії

Дипломатичний скандал між Росією і Чехією розгорівся після того, як 17 квітня глава уряду країни Андрей Бабіш і міністр закордонних справ Чехії Ян Гамачек повідомили про докази причетності російської військової розвідки до вибухів на складах боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році. Через це Прага вислала 18 російських дипломатів. Своєю чергою Москва відкинула всі висунуті проти неї звинувачення і заявила про висилку 20 чеських дипломатів.

В знак солідарності з Чехією російських дипломатів вислали також Словаччина, Литва, Латвія і Естонія. Зі свого боку, Болгарія оголосила наприкінці квітня одного із співробітників російського посольства в Софії персоною нон грата через підозри в причетності спецслужб РФ до чотирьох вибухів на військових складах і заводах, що трапилися в період з 2011 до 2020 років.