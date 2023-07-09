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Українці просять залишити дубляж в кіно державною - петиція

Степан Смишляєв
3 год. тому

Електрона петиція з вимогою залишити показ англомовних фільмів з українським дубляжем в кінотеатрах набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

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За ініціативою Зеленського, з 2027 року всі англомовні фільми в українських кінотеатрах мають показувати в оригіналі з українськими субтитрами.
Електрона петиція з вимогою залишити показ фільмів англійською з українським дубляжем в кінотеатрах набрала понад 25 тисяч підписівФото: picture-alliance/dpa/R. Michael

На сайті президента України зареєстрована електронна петиція з проханням переглянути положення законопроєкту про статус англійської мови в частині демонстрування англомовних фільмів без українського дубляжу. Станом на неділю, 9 липня, вона набрала понад 25 тисяч підписів і тепер має бути розглянута президентом Володимиром Зеленським.

Авто петиції нагадує, що згаданий законопроєкт містить положення, згідно з якими англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською: з 2025 року - половину, в 2026 - три чверті, а з 2027 року - всі.

Він просить змінити цей пункт і зазначає, що дубляж українською "вже давно став окремим культурним явищем і частиною культурного надбання".

"Його скасування, хай поступове, неминуче призведе до значного зменшення популярності української мови, оскільки саме дубляж свого часу сприяв її значній популяризації. І це не кажучи про відчутне зменшення глядачів у кінотеатрах", - йдеться у звернення.

Автор просить "не знищувати кінотеатральний дубляж", а натомість збільшити кількість сеансів мовою оригіналу з українськими субтитрами, аби "залишити потенційному глядачу право вибору".

Дискусії щодо дубляжу

Одразу після внесення до Верховної Ради законопроєкту про статус англійської мови в суспільстві почалися гострі дискусії щодо низки його положень, зокрема стосовно дубляжу. З цього питання немає одностайності навіть серед посадовців.

Так, віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров вважає поступову відмову від українського дубляжу корисною. На його переконання це допоможе розвинути український кінематограф, з'явиться більше "топових українських стрічок", а перегляд фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу "прокачає скіли" українців зі знання англійської мови.

Своєю чергою уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що "спроби застосувати в Україні режим двомовності - неконституційні". Він посилається на рішення Конституційного суду від 14 липня 2021 року, в якому йдеться, що жоден громадянин України "не зобов'язаний володіти іншою мовою, ніж державна", а будь-яка загроза національній мові "означає загрозу національній безпеці".

На його переконання, заміна дубляжу англомовних фільмів у кінотеатрах титруванням обмежить права українців на інформацію та послуги державною мовою.

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