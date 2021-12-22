 Україна збільшує гарантовані потужності для імпорту газу з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2021

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Новини

Україна збільшує гарантовані потужності для імпорту газу з ЄС

Україна вперше з 2014 року збільшила гарантовані потужності для імпорту газу з ЄС, уклавши нову угоду з Угорщиною. Таким чином Київ сподівається більше диверсифікувати джерела газу.

Газові труби

Газові труби

Оператор ГТС України (ОГТСУ) та оператор газотранспортної системи Угорщини FGSZ уклали угоду, яка передбачає збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини до України. Вона набере чинності з 1 січня 2022 року, повідомляється у середу, 22 грудня, на сайті української компанії.

"Створення гарантованих потужностей для імпорту з Угорщини спрямоване на диверсифікацію джерел постачання та, як наслідок, посилення енергетичної безпеки України. Таким чином, Україна збільшує гарантовані потужності майже на 30 відсотків і відкриває доступ до нових джерел природного газу", - йдеться у повідомленні. Одним із потенційних нових джерел постачання в ОГТСУ називають термінал скрапленого природного газу (СПГ) Крк у Хорватії.

Укладена угода дозволить транспортувати до України до восьми мільйонів кубічних метрів природного газу на добу. Це збільшить загальний гарантований обсяг потужностей для імпорту газу з ЄС газу до 35 мільйонів кубометрів на добу, кажуть у ОГТСУ. Досі цей показник становив 27 мільйонів кубометрів, транспортування яких гарантувалося через мережу газопроводів Словаччини.

Перше збільшення гарантованих потужностей з 2014

Як зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон, це перше збільшення гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи з 2014 року. Перші три місяці угода працюватиме в тестовому режимі, кажуть в ОГТСУ.

Загалом, за даними ОГТСУ, Україна має сумарну потужність для імпорту газу з ЄС у 287,2 мільйона кубометрів газу щодня. З них 252,2 мільйона - переривчасті потужності, які неможливо використовувати у разі відсутності транзиту газу з Росії.

У Києва побоюються відсутності транзиту газу в ЄС з Росії територією України після завершення чинної угоди наприкінці 2014 року. Ці побоювання небезпідставні. У серпні Угорщина узгодила з Росією новий контракт на постачання газу в обхід України. Внаслідок цього, як заявляли в ОГТСУ, Київ втратив близько 4,5 мільярда кубічних метрів транзиту. До цієї угоди поставки газу з РФ в Угорщину здійснювалися за двома напрямками: через Берегове на українсько-угорському кордоні та Баумгартен на словацько-австрійському. В українському МЗС у відповідь на підписання угоди між Москвою та Будапештом заявили, що "здивовані й розчаровані" рішенням Угорщини.

Утім, основних транзитних втрат Україні може завдати введення в експлуатацію спірного газопроводу "Північний потік - 2", що з'єднує Росію та Німеччину дном Балтійського моря.

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