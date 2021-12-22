Україна збільшує гарантовані потужності для імпорту газу з ЄС

Оператор ГТС України (ОГТСУ) та оператор газотранспортної системи Угорщини FGSZ уклали угоду, яка передбачає збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу з Угорщини до України. Вона набере чинності з 1 січня 2022 року, повідомляється у середу, 22 грудня, на сайті української компанії.

"Створення гарантованих потужностей для імпорту з Угорщини спрямоване на диверсифікацію джерел постачання та, як наслідок, посилення енергетичної безпеки України. Таким чином, Україна збільшує гарантовані потужності майже на 30 відсотків і відкриває доступ до нових джерел природного газу", - йдеться у повідомленні. Одним із потенційних нових джерел постачання в ОГТСУ називають термінал скрапленого природного газу (СПГ) Крк у Хорватії.

Укладена угода дозволить транспортувати до України до восьми мільйонів кубічних метрів природного газу на добу. Це збільшить загальний гарантований обсяг потужностей для імпорту газу з ЄС газу до 35 мільйонів кубометрів на добу, кажуть у ОГТСУ. Досі цей показник становив 27 мільйонів кубометрів, транспортування яких гарантувалося через мережу газопроводів Словаччини.

Перше збільшення гарантованих потужностей з 2014

Як зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон, це перше збільшення гарантованих потужностей для імпорту газу з Європи з 2014 року. Перші три місяці угода працюватиме в тестовому режимі, кажуть в ОГТСУ.

Загалом, за даними ОГТСУ, Україна має сумарну потужність для імпорту газу з ЄС у 287,2 мільйона кубометрів газу щодня. З них 252,2 мільйона - переривчасті потужності, які неможливо використовувати у разі відсутності транзиту газу з Росії.

У Києва побоюються відсутності транзиту газу в ЄС з Росії територією України після завершення чинної угоди наприкінці 2014 року. Ці побоювання небезпідставні. У серпні Угорщина узгодила з Росією новий контракт на постачання газу в обхід України. Внаслідок цього, як заявляли в ОГТСУ, Київ втратив близько 4,5 мільярда кубічних метрів транзиту. До цієї угоди поставки газу з РФ в Угорщину здійснювалися за двома напрямками: через Берегове на українсько-угорському кордоні та Баумгартен на словацько-австрійському. В українському МЗС у відповідь на підписання угоди між Москвою та Будапештом заявили, що "здивовані й розчаровані" рішенням Угорщини.

Утім, основних транзитних втрат Україні може завдати введення в експлуатацію спірного газопроводу "Північний потік - 2", що з'єднує Росію та Німеччину дном Балтійського моря.

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