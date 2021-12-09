Україна запускає електронну чергу на перетин кордону

Кабінет міністрів України затвердив старт експериментального проєкту "Електронна черга перетину кордону", який має пришвидшити проходження пунктів пропуску. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в четвер, 9 грудня.

"Ідея роботи черги доволі проста: бронювання часу, коли можна перетнути кордон. Проєкт дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам - не простоювати по декілька днів. Також будуть створені комфортні зони очікування", - цитує Шмигаля пресслужба уряду. Прем'єр сподівається, що це покращить імідж України та інвестиційний клімат.

Запустити електронну чергу планується з 15 грудня, йдеться у проєкті постанови, розміщеній на сайті уряду.

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Шмигаль також нагадав, що цьогоріч прийнятий план модернізації пунктів пропуску, в межах якого відбудеться оновлення 20 та будівництво 12 нових пунктів пропуску. Загальний обсяг програми - майже 10 мільярдів гривень на 3 роки.

Як повідомлялося раніше, на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонту піде 4,5 мільярда гривень, решта - на встановлення систем відеоконтролю, зважування та сканування. Реалізація проєкту модернізації буде здійснюватися, в тому числі, за рахунок кредиту, наданого Польщею.

Загалом, за даними Державної прикордонної служби, в Україні функціонує 230 пунктів пропуску та контролю. Більшість із них - автомобільні.