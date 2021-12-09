 Україна запускає електронну чергу на перетин кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2021

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Новини

Україна запускає електронну чергу на перетин кордону

Уряд України схвалив запуск експериментального проєкту електронної черги на кордоні. Зокрема, можна буде заздалегідь забронювати час проходження пункту пропуску.

Електронну чергу перетину кордону запустять з 15 грудня

Електронну чергу перетину кордону запустять з 15 грудня

Кабінет міністрів України затвердив старт експериментального проєкту "Електронна черга перетину кордону", який має пришвидшити проходження пунктів пропуску. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в четвер, 9 грудня.

"Ідея роботи черги доволі проста: бронювання часу, коли можна перетнути кордон. Проєкт дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам - не простоювати по декілька днів. Також будуть створені комфортні зони очікування", - цитує Шмигаля пресслужба уряду. Прем'єр сподівається, що це покращить імідж України та інвестиційний клімат.

Запустити електронну чергу планується з 15 грудня, йдеться у проєкті постанови, розміщеній на сайті уряду.

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Шмигаль також нагадав, що цьогоріч прийнятий план модернізації пунктів пропуску, в межах якого відбудеться оновлення 20 та будівництво 12 нових пунктів пропуску. Загальний обсяг програми - майже 10 мільярдів гривень на 3 роки.

Як повідомлялося раніше, на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонту піде 4,5 мільярда гривень, решта - на встановлення систем відеоконтролю, зважування та сканування. Реалізація проєкту модернізації буде здійснюватися, в тому числі, за рахунок кредиту, наданого Польщею.

Загалом, за даними Державної прикордонної служби, в Україні функціонує 230 пунктів пропуску та контролю. Більшість із них - автомобільні.

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