Україна побудує 10 нових пунктів пропуску на кордоні

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким, зокрема, передбачено реконструкцію, модернізацію і технічне переоснащення 25 діючих і будівництво 10 нових пунктів пропуску в 2021-2023 роках. Це стосується пунктів пропуску, в тому числі, на західному кордоні України, йдеться у повідомленні Кабміну, оприлюдненому у середу, 24 березня на урядовому порталі.

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Згідно з повідомленням, прогнозний обсяг необхідного фінансування на облаштування пріоритетних пунктів пропуску становить 9,8 мільярда гривень. З них будівництво, реконструкцію та капітальний ремонту піде 4,5 мільярда гривень, решта - на встановлення систем відеоконтролю, зважування та сканування.

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Реалізація проєкту буде здійснюватися, в тому числі, за рахунок кредиту, наданого Польщею в рамках договору між урядами України та Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, зазначають в уряді.

На даний момент в Україні загалом функціонує 230 пунктів пропуску та контролю на кордоні, йдеться на сайті Державної прикордонної служби. Більшість із них - автомобільні.