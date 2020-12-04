 Україна побудує 10 нових пунктів пропуску на кордоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2021

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Україна побудує 10 нових пунктів пропуску на кордоні

Український уряд розпорядився побудути 10 нових пунктів пропуску на кордоні. Реалізація проєкту буде частково здійснюватися за рахунок кредиту, наданого Польщею.

Україна побудує 10 нових пунктів пропуску на кордоні

Україна побудує 10 нових пунктів пропуску на кордоні

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким, зокрема, передбачено реконструкцію, модернізацію і технічне переоснащення 25 діючих і будівництво 10 нових пунктів пропуску в 2021-2023 роках. Це стосується пунктів пропуску, в тому числі, на західному кордоні України, йдеться у повідомленні Кабміну, оприлюдненому у середу, 24 березня на урядовому порталі.

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Згідно з повідомленням, прогнозний обсяг необхідного фінансування на облаштування пріоритетних пунктів пропуску становить 9,8 мільярда гривень. З них будівництво, реконструкцію та капітальний ремонту піде 4,5 мільярда гривень, решта - на встановлення систем відеоконтролю, зважування та сканування.

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Реалізація проєкту буде здійснюватися, в тому числі, за рахунок кредиту, наданого Польщею в рамках договору між урядами України та Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги, зазначають в уряді.

На даний момент в Україні загалом функціонує 230 пунктів пропуску та контролю на кордоні, йдеться на сайті Державної прикордонної служби. Більшість із них - автомобільні.

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