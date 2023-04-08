Україна відновлює експорт електроенергії - міненерго

Міністерство енергетики України повідомило про підготовку до відновлення експорту електроенергії. Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності, повідомило міністерство енергетики увечері у п'ятницю, 7 квітня.

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів із запасом потужності (...) Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідного відновлення зруйнованої та ремонту пошкодженої енергоінфраструктури", - зазначив Галущенко.

Пріоритет - забезпечення електроенергією українських споживачів

При цьому він наголосив, що забезпечення потреб в електроенергії українських споживачів є пріоритетним. "Експорт електроенергії працюватиме за умови забезпечення ресурсом українських споживачів і може бути припинено у разі зміни ситуації", - запевнив міністр.

В міністерстві нагадали, що Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволяє Україні експортувати 400 МВт електроенергії, однак фактичні обсяги "можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку".

Після приєднання до ENTSO-E, Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн Європейського Союзу з червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 мільярда кіловат/годин.

Як повідомлялося, експорт електроенергії, який розпочався у червні минулого року, було припинено наказом міністерства енергетики в жовтні 2022 року після початку масованих ракетних обстрілів об'єктів енергосистеми України російськими військами.

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