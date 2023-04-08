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Україна готується відновити експорт електроенергіїФото: Clodagh Kilcoyne/REUTERS
ЕкономікаУкраїна

Україна відновлює експорт електроенергії - міненерго

Степан Смишляєв
2 год. тому

Міністерство енергетики України повідомило про підготовку до відновлення експорту електроенергії. Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності, повідомило міністерство енергетики увечері у п'ятницю, 7 квітня. 

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів із запасом потужності (...) Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідного відновлення зруйнованої та ремонту пошкодженої енергоінфраструктури", - зазначив Галущенко.

Пріоритет - забезпечення електроенергією українських споживачів

При цьому він наголосив, що забезпечення потреб в електроенергії українських споживачів є пріоритетним. "Експорт електроенергії працюватиме за умови забезпечення ресурсом українських споживачів і може бути припинено у разі зміни ситуації", - запевнив міністр.

В міністерстві нагадали, що Європейська мережа системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) дозволяє Україні експортувати 400 МВт електроенергії, однак фактичні обсяги "можуть коливатися  залежно від часу доби та кон’юнктури ринку".

Після приєднання до ENTSO-E, Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн Європейського Союзу з червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 мільярда кіловат/годин. 

Як повідомлялося, експорт електроенергії, який розпочався у червні минулого року, було припинено наказом міністерства енергетики в жовтні 2022 року після початку масованих ракетних обстрілів об'єктів енергосистеми України російськими військами.

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