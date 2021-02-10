 Україна та ЄС створюють партнерство у сфері сировини та батарей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Україна та ЄС створюють партнерство у сфері сировини та батарей

Стратегічне партнерство між ЄС і Україною у сфері критичної сировини та батарей повинно інтегрувати українську промисловість у європейські ланцюжки виробництва.

Україна та ЄС створюють партнерство у сфері сировини та батарей

Євросоюз та Україна створюють стратегічне партнерство у сфері критичної сировини та батарей. Відповідний меморандум підписали в Києві у вівторок, 13 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і віцепрезидент Єврокомісії Марош Шевчович, повідомляє кореспондент DW.

"Україна може стати важливим елементом європейського економічного простору у видобувній сфері та інтегрованою частиною єдиних з ЄС промислових ланцюгів. Це і видобування, і переробка, і постачання критичних для ЄС мінеральних ресурсів", - заявив Шмигаль. Він уточнив, що зі 120 видів корисних копалин, які споживаються у світі, в надрах України є поклади 117 видів, зокрема літію, титану, марганцю, цирконію, германію.

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У свою чергу, Шевчович зазначив, що Україна має поклади 20 з 30 видів критичної сировини зі списку ЄС. "Ми - найбільший торговельний блок з купівельною спроможністю, якій немає рівних. Ми зараз розвиваємо всі технології майбутнього", - зазначив Шевчович і додав, що Євросоюз вже є найбільшим ринком електромобілів, для виробництва яких необхідні акумулятори та критична сировина. Він повідомив, що Єврокомісія виділить цього року технічну допомогу в розмірі 750 тисяч євро. Ці гроші підуть зокрема на підготовку кадрів, які займатимуться розвитком цього партнерства. Шевчович очікує, що наступного року вдасться виділити більшу суму.

Як працюватиме партнерство ЄС і України у сфері сировини та батарей

Ціллю партнерства у меморандумі називається глибша інтеграція України в європейські ланцюги створення доданої вартості у сфері критичної сировини та акумуляторів. При цьому уряд України підтвердив свій намір впроваджувати стандарти ЄС у протидії змінам клімату, захисті довкілля, а також декарбонізації енергетики та транспорту.

У меморандумі наголошується, що географічна близькість України до ЄС допоможе уникнути перешкод у постачанні критичної сировини, як це сталося під час пандемії коронавірусу.

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Практично меморандум передбачає три напрями роботи. Перший - наближення українського законодавства до європейського у гірничій сфері, а також у екологічних і соціальних стандартах. Другий - це інтеграція української промисловості у ланцюжки створення доданої вартості у сфері критичної сировини та батарей. Третій - це дослідження та інновації. Як уточнив Шмигаль, зараз тривають переговори щодо асоційованої участі України в програмі Horizon Europe. Він сподівається на підписання відповідної угоди на саміті ЄС восени цього року. 

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