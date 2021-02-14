Україна та ОАЕ підписали угоди та меморандуми на три мільярди доларів

Під час візиту президента України Володимира Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів на загальну суму від трьох мільярдів доларів США. Про це в понеділок, 15 лютого, повідомив Офіс президента України.

Зокрема, були підписані меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala, спрямовані на поглиблення співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проектів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні. З цим фондом, за даними Офісу президента, підписали меморандуми 18 українських приватних компаній, серед яких "Інтерпайп", Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior.

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting, який передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість.

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Також були підписані документи у галузі оборони, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України. Крім того, підписано меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки.

Нагадаємо, що напередодні генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав в ОАЕ угоди і договори з Tawazun Economic Council і EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад один мільярд доларів.

За день до візиту Зеленського в ОАЕ Офіс президента повідомляв, що президент здійснить офіційний візит до ОАЕ разом зі своєю дружиною Оленою. Про склад делегації, участь у ній представників приватних компаній, а також про наміри української делегації в ОАЕ не повідомлялось.