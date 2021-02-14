 Україна та ОАЕ підписали угоди та меморандуми на три мільярди доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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Новини

Україна та ОАЕ підписали угоди та меморандуми на три мільярди доларів

Під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Об'єднаних Арабських Еміратів Україна та ОАЕ підписали угоди та меморандуми на три мільярди доларів. Про склад української делегації не повідомляється.

Хмарочос Бурдж-Халіфа у Дубаї, ОАЕ

Хмарочос Бурдж-Халіфа у Дубаї, ОАЕ

Під час візиту президента України Володимира Зеленського в Об’єднані Арабські Емірати українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів на загальну суму від трьох мільярдів доларів США. Про це в понеділок, 15 лютого, повідомив Офіс президента України.

Зокрема, були підписані меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala, спрямовані на поглиблення співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проектів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні. З цим фондом, за даними Офісу президента, підписали меморандуми 18 українських приватних компаній, серед яких "Інтерпайп", Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior.

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting, який передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість.

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Також були підписані документи у галузі оборони, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України. Крім того, підписано меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки.

Нагадаємо, що напередодні генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав в ОАЕ угоди і договори з Tawazun Economic Council і EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва на загальну суму понад один мільярд доларів.

За день до візиту Зеленського в ОАЕ Офіс президента повідомляв, що  президент здійснить офіційний візит до ОАЕ разом зі своєю дружиною Оленою. Про склад делегації, участь у ній представників приватних компаній, а також про наміри української делегації в ОАЕ не повідомлялось.  

 

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    Автор: Гелле Єппесен, Михайло Малий


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