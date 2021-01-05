 Об′єднані Арабські Емірати відкривають кордон з Катаром | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2021

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Об'єднані Арабські Емірати відкривають кордон з Катаром

Після того, як країни Перської затоки підписали угоду про припинення дипломатичної кризи щодо Катару, Об'єднані Арабські Емірати заявили про намір 9 січня відкрити кордон з ним.

Столиця Катару Доха

Столиця Катару Доха

Об'єднані Арабські Емірати мають намір відкрити кордон з Катаром після того, як країни Перської затоки підписали угоду про припинення дипломатичної кризи щодо нього. Всі заходи, вжиті раніше проти сусідньої країни, повинні бути зняті, заявило у п'ятницю, 8 січня, міністерство закордонних справ ОАЕ, повідомило державне агентство WAM. Кордон мають відкрити 9 січня. ОАЕ хочуть уточнити усі нерозв'язані питання з Катаром під час двосторонніх переговорів.

З червня 2017 року Саудівська Аравія запровадила спільно з Єгиптом, Бахрейном і Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ) всеосяжне ембарго щодо Катару. На думку Ер-Ріяда та союзників, Доха підтримувала занадто тісні відносини з Іраном і радикальними ісламськими угрупованнями. Катар відкидав ці звинувачення.

Протягом кількарічної блокади ці арабські країни тримали закритими свої кордони, порти, а також повітряний простір для громадян та компаній з Катару. Наприкінці 2018 року Катар на тлі суперечки з сусідами вийшов з організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

5 січня 2021 року Бахрейн, ОАЕ, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія та Катар підписали угоду про припинення дипломатичної кризи щодо останнього. Після цього кордон з Катаром відкрила Саудівська Аравія.

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