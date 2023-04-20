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Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄСФото: John Thys/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Україна стала 36 державою-учасницею Механізму цивільного захисту ЄС - ініціативи, через яку українцям надійшли тисячі тонн гуманітарної допомоги під час повномасштабної війни, розв'язаної РФ.

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Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, ставши його 36-ю учасницею. Про це повідомляє пресслужба Європейської Комісії у четвер, 20 квітня.

Підписання угоди про приєднання відбулося під час візиту Комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича у Київ. З українського боку документ підписав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Через цей механізм ЄС направлялв Україні екстрену допомогу від початку повномасштабної війни, розв'язаної РФ, зокрема понад 88 тисяч тонн обладнання, продуктів харчування та медикаментів, а нещодавно - більше тисячі генераторів, зазначили в Єврокомісії. "Тепер, будучи повноправним членом, Україна також зможе направляти допомогу через Механізм у той час, коли інша країна опиниться в кризовій ситуації", - йдеться у повідомленні. 

"З 2022 року Механізм забезпечив Україні тисячі тонн гуманітарної допомоги, тепер Україна також матиме місце за столом", - прокоментував підписання угоди глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в Twitter.

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55 мільйонів євро на підготовку до наступної зими

Крім того, Єврокомісія оголосила про виділення додаткових 55 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні на додаток до 145 мільйонів євро, вже наданих на початку цього року. Як зазначили в пресслужбі ЄК, це фінансування спрямують на підготовку до наступної зими.

З моменту створення у 2001 році Механізм цивільного захисту ЄС був задіяний у більш ніж 600 надзвичайних ситуаціях та кризах в ЄС та за його межами. Він спрямований на зміцнення співпраці між 27 країнами ЄС і дев'ятьма державами-учасницями, серед яких Ісландія, Норвегія, Сербія, Північна Македонія, Чорногорія, Туреччина, Боснія і Герцеговина, Албанія і відтепер Україна, у сфері цивільного захисту з метою покращення запобігання, готовності та реагування на катастрофи.

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