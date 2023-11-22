Україна отримала від ЄС черговий транш макрофіну

Виділена Євросоюзом макрофінансова допомога Україні на суму 1,5 мільярда євро має бути спрямована на покриття витрат держбюджету. З початку року Київ отримав від Брюсселя уже 16,5 мільярда євро.

Європейський Союз (ЄС) перерахував Україні у середу, 22 листопада, черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро. Як повідомляється на сайті Представництва ЄС в Україні, допомога надається Україні з метою "покрити її невідкладні потреби у фінансуванні".

У Брюсселі наголошують, що ця допомога українському уряду допоможе виплачувати зарплати й пенсії та підтримувати роботу основних державних секторів, таких як лікарні, школи та житло для переселенців. "Вона також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критично важливу інфраструктуру, зруйновану Росією під час її загарбницької війни, а саме енергетичну інфраструктуру, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Європейській Комісії (ЄК) - головному виконавчому органі ЄС - наголосили, що виділенню цих коштів посприяло те, що Україна змогла досягти задовільного прогресу в імплементації узгоджених політичних умов та виконала вимоги щодо звітності, спрямовані на забезпечення прозорого та ефективного використання грошей. У Брюсселі вказали й на покращення ситуації з втіленням інших реформ, зазначають у Представництві ЄС.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запевнила, що нинішній транш - не останній. "Наша допомога Україні нині сягнула 85 мільярдів євро. Буде більше. Ми запропонували 50 мільярдів євро для України до 2027 року", - написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Шмигаль: Це допомагає Україні зберігати економічну стійкість

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигальнаголосив, що з урахуванням цього траншу загальна бюджетна підтримка, яку надав ЄС Україні у 2023 році вже сягнула понад 16,5 мільярда євро. "Це допомагає нам зберігати економічну стійкість в умовах повномасштабної війни", - наголосив він.

Шмигаль висловив сподівання, що ЄС і надалі фінансово підтримуватиме Україну. "Розраховуємо, що новий механізм багаторічної підтримки - Ukraine Facility - обсягом 50 мільярдів євро буде схвалений державами-членами ЄС якнайшвидше. Дякуємо Європейському Союзу за вагому й визначальну підтримку", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, попередній - дев'ятий - транш макрофіну від ЄС Україна отримала 23 жовтня цього року.