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ЕкономікаЄвропа

Україна отримала від ЄС черговий транш макрофіну

Валерій Сааков
22 листопада 2023 р.

Виділена Євросоюзом макрофінансова допомога Україні на суму 1,5 мільярда євро має бути спрямована на покриття витрат держбюджету. З початку року Київ отримав від Брюсселя уже 16,5 мільярда євро.

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Прапори України та ЄС перед будівлею Єврокомісії
Україна отримала від ЄС черговий транш макрофінуФото: Lukasz Kobus/EU

Європейський Союз (ЄС) перерахував Україні у середу, 22 листопада, черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро. Як повідомляється на сайті Представництва ЄС в Україні, допомога надається Україні з метою "покрити її невідкладні потреби у фінансуванні".

У Брюсселі наголошують, що ця допомога українському уряду допоможе виплачувати зарплати й пенсії та підтримувати роботу основних державних секторів, таких як лікарні, школи та житло для переселенців. "Вона також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критично важливу інфраструктуру, зруйновану Росією під час її загарбницької війни, а саме енергетичну інфраструктуру, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Європейській Комісії (ЄК) - головному виконавчому органі ЄС - наголосили, що виділенню цих коштів посприяло те, що Україна змогла досягти задовільного прогресу в імплементації узгоджених політичних умов та виконала вимоги щодо звітності, спрямовані на забезпечення прозорого та ефективного використання грошей. У Брюсселі вказали й на покращення ситуації з втіленням інших реформ, зазначають у Представництві ЄС.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запевнила, що нинішній транш - не останній. "Наша допомога Україні нині сягнула 85 мільярдів євро. Буде більше. Ми запропонували 50 мільярдів євро для України до 2027 року", - написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Шмигаль: Це допомагає Україні зберігати економічну стійкість

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигальнаголосив, що з урахуванням цього траншу загальна бюджетна підтримка, яку надав ЄС Україні у 2023 році вже сягнула понад 16,5 мільярда євро. "Це допомагає нам зберігати економічну стійкість в умовах повномасштабної війни", - наголосив він.

Шмигаль висловив сподівання, що ЄС і надалі фінансово підтримуватиме Україну. "Розраховуємо, що новий механізм багаторічної підтримки - Ukraine Facility - обсягом 50 мільярдів євро буде схвалений державами-членами ЄС якнайшвидше. Дякуємо Європейському Союзу за вагому й визначальну підтримку", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, попередній - дев'ятий - транш макрофіну від ЄС Україна отримала 23 жовтня цього року

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