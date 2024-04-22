Україна на 8 місці за військовими витратами в світі - SIPRI

Оборонні видатки України зросли в 2023 році до майже 65 мільярдів доларів, що становить 59 відсотків від витрат Росії на воєнні цілі, йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Україна посіла восьме місце в світі за військовими витратами, які торік зросли на 51 відсоток - до 64,8 мільярда доларів (37 відсотків ВВП країни і 58 відсотків державних видатків).

Про це йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованому в понеділок, 22 квітня.

Військова допомога Україні скорочує розрив у витратах з РФ

За даними аналітиків, витрати України на воєнні потреби в 2023 році становили 59 відсотків від російських.

При цьому протягом року Україна також отримала військову допомогу щонайменше на 35 мільярдів доларів, зокрема 25,4 мільярда - від США. У сумі ця допомога та власні оборонні видатки України були еквівалентні приблизно 91 відсотку воєнних витрат Росії.

У РФ в 2023 році ті збільшились на 24 відсотки, склавши 109 мільярдів доларів (5,9 відсотка ВВП і 16 відсотків видатків держбюджету), що на 57 відсотків більше, ніж у 2014-му, коли вона анексувала Крим.

НАТО збільшує видатки на оборону на тлі війни РФ проти України

На тлі війни Росії проти України суттєво збільшилися оборонні видатки країн Європи, які входять до НАТО. У 2022-2023 роках найсильніше наростила свої військові витрати Польща - на 75 відсотків до 31,6 мільярда доларів. Це 14-й за розміром оборонний бюджет у світі.

Абсолютним лідером витрат на оборонні цілі в 2023 році були США - 916 мільярдів доларів або 37 відсотків військових витрат у світі. Крім США, до п'ятірки світових лідерів по обсягах військових видатків увійшли Китай, Росія, Індія та Саудівська Аравія.

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