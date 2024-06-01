Україна і МВФ домовились про перегляд програми фінансування

Міжнародний валютний фонд та Україна домовились на рівні експертів про четвертий перегляд програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility Arrangement, EFF) обсягом 15,6 мільярда доларів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль ввечері у п'ятницю, 31 травня.

"Раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду. Сьогоднішні домовленості - це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни", - зазначив він у дописі в Telegram.

Прем'єр подякував МВФ за підтримку і додав, що Україна "виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду". За його словами, після затвердження виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає транш обсягом 2,2 мільярда доларів.

Програма на 15,6 мільярда доларів

МВФ схвалив EFF загальним обсягом 15,6 мільярда доларів у березні 2023 року. Ці кошти Київ отримає у вигляді позик. Програма є частиною великого міжнародного пакета допомоги обсягом 115 мільярдів доларів, які Україна має отримати протягом чотирьох років.

Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати від Фонду наступні транші. На першому етапі програми, який розрахований на 2023-2024 роки, уряд має схвалити низку рішень, спрямованих на забезпечення фінансової стабільності, припинення фінансування витрат бюджету за рахунок емісії тощо.

На другому етапі передбачаються ширші реформи для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та початку відбудови України, "а також підвищення стійкості та потужнішого довгострокового зростання, зокрема в контексті цілей вступу України до Європейського Союзу".

Протягом 2023 року Україна отримала від МВФ три транши в рамках EFF загальним обсягом близько 4,5 мільярда доларів. У 2024 році програма передбачає 5,4 мільярда доларів бюджетної допомоги Україні.