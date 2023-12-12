900 млн доларів: Україна отримає третій транш від МВФ

Економіка України виявилася стійкою, а макроекономічна та фінансова стабільність були збережені завдяки вмілій політиці влади та зовнішньої допомоги, заявила глава МВФ.

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду (МВФ) черговий транш фінансової допомоги у розмірі 900 мільйонів доларів. Виконавча рада МВФ затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування (EFF) для України. Відповідну заяву опубліковано у понеділок, 11 грудня, на офіційному сайті фонду.

У той же день президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з головою МВФ Крісталіною Геогргієвою. "Вторгнення Росії продовжує приносити Україні величезні соціальні та економічні витрати. Проте економіка України виявилася стійкою, а макроекономічна та фінансова стабільність були збережені завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці", - йдеться у заяві Георгієвої, опублікованій після зустрічі. За її словами, українська влада в умовах війни успішно вирішує адміністративні питання і бореться з корупцією, і це є підтвердженням лідерства Зеленського.

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Зеленський подякував МВФ за підтримку

Зеленський подякував міжнародній організації за "підтримку України. "Під час війни ми реалізуємо реформи, які зміцнюють наші інститути, і працюємо разом із партнерами, щоб давати більше економічних можливостей нашим людям", - йдеться у повідомленні українського президента у Telegram.

"У Фонді відзначили наші досягнення у реалізації програми та реформ, незважаючи на повномасштабну війну. Україна виконала всі поставлені "маяки", у тому числі законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, антикорупційних заходів", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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МВФ у березні нинішнього року схвалив пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 15,6 мільярда доларів. Ця програма є частиною ще більшого міжнародного пакета допомоги обсягом 115 мільярдів доларів, які Україна має отримати протягом чотирьох років.

На початку листопада МВФ покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця 2023 року.