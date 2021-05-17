Україна, Грузія та Молдова створили "Асоційоване тріо"

Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови Дмитро Кулеба, Давид Залкаліані та Ауреліу Чокой підписали в понеділок, 17 травня, у Києві тристоронній меморандум про започаткування посиленої співпраці з питань європейської інтеграції "Асоційоване тріо".

"Асоційоване тріо - це наше повідомлення про те, що немає альтернативи європейській інтеграції для наших трьох країн-партнерів і немає альтернативи також і для Європи, тому що вони мають сприймати наші три країни як серйозний проєкт із забезпечення миру і процвітання в Європі", - сказав Кулеба після підписання, цитує інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Глава МЗС України зазначив, що ця ініціатива допоможе трьом країнам ефективніше разом просуватися шляхом європейської інтеграції.

"Україна, Грузія, Молдова мають особливий статус асоційованих партнерів у наших відносинах із ЄС. Ми всі зробили свій європейський вибір, підписали Угоду про асоціацію, і ми, звісно, хотіли б стати членами ЄС у майбутньому. Ми сьогодні погодилися формалізувати цей статус і разом продовжувати рухатися шляхом до європейської інтеграції", - пояснив Кулеба.

За його словами, "Асоційоване тріо" включає три основні елементи: структуризацію консультацій щодо європейської інтеграції між трьома міністерствами закордонних справ, залучення до діалогу з європейськими інституціями та членами ЄС, а також координацію позицій країн у рамках "Східного партнерства".

Читайте також: Європейська перспектива: що ЄС може ще зробити для України

"Ми також демонструємо цим меморандумом, що Україна, Грузія та Молдова активно працюватимуть у напрямі європейської інтеграції, і ми разом рухатимемося до успішних рішень у цьому напрямі", - додав Кулеба.

Глава МЗС України уточнив, що країни працюватимуть у сфері секторальної співпраці, а також поступової інтеграції у внутрішній ринок ЄС.

"Виходячи з того, що наразі наші країни стоять перед серйозними безпековими викликами, ми погодилися розвивати безпековий напрям у нашій спільній роботі для того, щоб підтримувати стабільність у нашому регіоні", - зауважив міністр.

За словами Кулеби, "Асоційоване тріо" також має відіграти важливу роль у тому, щоб підготувати наступну зустріч "Східного партнерства".

Читайте також: Корупція заважає реформам: головне у доповіді Європарламенту щодо України

У свою чергу віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані зазначив, що Україна, Грузія та Молдова мають спільну мету майбутнього членства в ЄС і хотіли б відновити єдність з європейськими країнами.

"Наші пріоритети включають розширення діалогу "Асоційованого тріо" з Європейською Комісією про співпрацю в цифровій трансформації, "зеленій" економіці, транспортному секторі та досягнення максимальної інтеграції в ринок ЄС на базі поглибленої Угоди про асоціацію, а також поглиблення нашої співпраці з ЄС у питаннях безпеки", - зазначив глава МЗС Грузії.

В. о. прем'єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой повідомив, що підписанням меморандуму три країни ще раз підтвердили свої європейські наміри, велику зацікавленість в амбітних цілях "Східного партнерства" і готові для цього робити свій внесок.