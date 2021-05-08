 Зеленський запевняє, що Україна обов′язково буде в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2021

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Новини

Зеленський запевняє, що Україна обов'язково буде в ЄС

Володимир Зеленський з нагоди святкування Дня Європи запевнив, що Україна обов'язково буде в Європейському Союзі. Він додав, що Україна неможлива без Європи, а Європа - неможлива без України.

Володиимр Зеленський вірить в перспективу членства України в ЄС

Володиимр Зеленський вірить в перспективу членства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що українці є європейцями за географією, духом, цінностями та прагненнями і прийдуть до членства в ЄС.

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"Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи. Україна обов’язково буде в ЄС", - написав Зеленський у суботу, 15 травня, на своїй сторінці в соцмережі Twitter з нагоди святкування Дня Європи в України.

У дописі в соцмережі Facebook президент України також зазначив, що вдячний тим державам-членам ЄС, які вже підтримали його ініціативу та підписали двосторонні декларації про перспективу майбутнього членства України у Євросоюзі. Він висловив переконання у тому, що це коло держав ставатиме дедалі ширшим.

Також Зеленський нагадав, що ЄС започаткував процес громадського обговорення - Конференцію щодо майбутнього Європи. На думку Зеленського, дискусія в рамках цієї конференції не повинна обмежуватися кордонами ЄС, а має стосуватися й України.

"Створена в рамках конференції цифрова платформа дає змогу висловити свою думку всім громадянам країн Європи, зокрема й українцям. Упевнений, що наше активне громадянське суспільство обов'язково скористається цією можливістю", - зазначив Зеленський.

Він висловив переконання, що незабаром українці зможуть "відзначати в Україні не день, а рік Європи". "Перший рік нашого повноцінного членства в ЄС. Перший серед майбутніх століть історії України у складі європейської родини. Бо Україна неможлива без Європи, а Європа - неможлива без України", - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні День Європи святкують у третю суботу травня.

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