Угорщина може розблокувати транш ЄС для України

НАЗК виключило угорський OTP Bank із переліку міжнародних спонсорів війни. Раніше через цей статус банку Будапешт блокував транш у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для України.

Угорщина може розблокувати транш для України у 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF), адже українське Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виключило угорський OTP Bank із переліку міжнародних спонсорів війни.

"Під час дискусій, що тривали протягом останніх кількох днів цілодобово за участю Служби зовнішніх зв'язків ЄС, OTP Bank взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів по роботі на російському ринку", - ідеться в повідомленні НАЗК у соціальній мережі Х увечері понеділка, 2 жовтня.

"Національне агентство, виконуючи свою частину угоди, виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни", - наголосили у відомстві, але деталей угоди не розкрили.

Як зазначається в повідомленні, НАЗК "очікує від банку негайного виконання досягнутого розуміння".

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Як повідомлялося, банк було внесено до переліку міжнародних спонсорів війни у травні у зв'язку з позицією його керівництва щодо продовження діяльності в Росії та фактичним визнанням анексії Росією окупованих територій Донеччини та Луганщини, на яких самопроголосилися "ДНР" та "ЛНР". Угорщина вимагала виключити банк зі списку і відмовлялася схвалювати фінансову допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру.

Кілька днів тому НАЗК оголосило про призупинення статусу банку в переліку міжнародних спонсорів війни і висловило сподівання, що "таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу", однак влада Угорщини заявила, що цього недостатньо.

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