Удар з БПЛА: в Херсоні загинули троє людей

Російські військові вранці у неділю, 1 грудня, атакували з безпілотників громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок нападу, за попередніми даними, троє людей загинули, семеро зазнали поранень, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністраці (ОВА) Олександр Прокудін.

"Жахливий ранок для Херсона. Близько 8:15 російські військові атакували з БПЛА громадський транспорт у Дніпровському районі. На жаль, є загиблі та поранені", - написав він у Telegram.

Згодом Херсонська ОВА повідомила про ще одну постраждалу. "Ще одна людина постраждала внаслідок скидання вибухівки з дрона на маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона. З мінно-вибуховою травмою та переломом гомілки до лікарні доправили 70-річну жінку", - ідеться в дописі ОВА у Telegram.

Нагадаємо, 30 листопада у Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника загинули двоє людей. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у суботу заявив, що війська РФ, зробивши скид з дрона на автобус у Херсоні, поранили чотирьох цивільних.

У ніч проти 1 грудня російські військові знов атакували Київ ударними безпілотниками. За даними Київської міської військової адміністрації, сили ППО знешкодили близько десятка ударних дронів. Загалом у цю ніч Повітряні сили ЗСУ у небі над Україною збили 32 із 78 ударних дронів, 45 локаційно втрачено.