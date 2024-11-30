РФ вдарила ракетою по Дніпропетровщині: є загиблі й поранені

Війська РФ увечері 30 листопада завдали ракетного удару по селищу Царичанка на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули четверо людей, щонайменше 21 людина зазнала поранень.

Російська армія ввечері суботи, 30 листопада, завдала ракетного удару по селищу Царичанка у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули четверо людей, навів оновлені дані президент України Володимир Зеленський.

"Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом", - повідомив він у вечірньому відеозверненні. На місці ракетного удару триває рятувальна операція.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак уточнив, що поранень внаслідок удару зазнала щонайменше 21 людина. "Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості", - написав він у Telegram.

Згодом він додав, що восьмеро поранених - у важкому стані з проникаючими пораненнями, пошкодженнями внутрішніх органів та переломами.

В Херсоні - двоє загиблих через атаку дрона

Ще двоє людей загинули 30 листопада у Дніпровському районі Херсона внаслідок атаки російського безпілотника, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок удару важких поранень зазнав 46-річний чоловік, він загинув на місці. Також смертельних поранень зазнала 48-річна жінка.

Як повідомив у зверненні Зеленський, війська РФ, скинувши дрон на автобус у Херсоні, поранили чотирьох цивільних.

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У Мирнограді - двоє загиблих та троє поранених

Ще двоє цивільних загинули, а троє - зазнали поранень у Мирнограді, що у Покровському районі Донецької області. Як повідомили в Офісі генерального прокурора України, о 10-й ранку 30 листопада росіяни обстріляли місто з артилерії, внаслідок чого загинула 65-річна жінка. За годину росіяни обстріляли приватний сектор Мирнограда, через що двоє місцевих жительок зазнали поранень. За деякий час армія РФ завдала ще одного удару, внаслідок якого загинула 56-річна жінка, а ще один чоловік зазнав поранень.