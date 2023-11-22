Удар військ РФ по Селидовому: кількість жертв зросла до 3-х

На місці удару військ РФ у Селидовому виявили ще одне тіло загиблої людини. Пошуково-рятувальні роботи завершені, повідомили в МВС України.

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці удару російських військ по лікарні в Селидовому Донецької області було виялено тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином кількість жертв атаки, яку війська РФ вчинили в ніч на 21 листопада, зросла до трьох, повідомило у середу, 22 листопада, міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

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"З-під завалів будівлі лікарні рятувальники вилучили ще одне тіло. Аварійно-рятувальні роботи завершені", - повідомляється в Telegram-каналі відомства.

Удар військ РФ по лікарні й шахті в Селидовому

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада російські війська завдали удару по Селидовому у Донецькій області. Повідомлялося, що удар прийшовся по лікарні у Селидовому та по шахті у передмісті. Спочатку повідомлялося про двох загиблих та вісьмох поранених.

Також унаслідок удару в шахті було пошкоджено сім будівель, легкові автомобілі й п'ять автобусів. У лікарні було частково зруйновано поліклініку, інфекційне та приймальне відділення, повідомляв в.о. керівника Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Мороз.