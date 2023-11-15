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РФ ударила по багатоповерхівці на Донеччині: є жертви

Віолетта Чайковська
15 листопада 2023 р.

Російські війська завдали ракетного удару по місту Селидове, внаслідок чого є руйнування чотириповерхового житлового будинку. Відомо про загиблу, під завалами шукають людей.

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Рятувальники ДСНС
Рятувальники ДСНС (архівне фото)Фото: OLEKSANDR GIMANOV/AFP

Війська РФ у ніч на середу, 15 листопада, завдали ракетного удару по місту Селидове Покровського району Донецької області, внаслідок чого зруйнований під'їзд чотириповерхового житлового будинку. Під завалами знайшли тіло загиблої жінки, пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

"На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина”, - повідомляє Державна службаа з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Ймовірно, під руїнами залишається ще щонайменше одна людина. Тривають аварійно-рятувальні роботи. 

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