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Удар РФ по Вільнянську: кількість поранених зросла до 36

Анастасія Шепелева
30 червня 2024 р.

ДСНС закінчила пошуково-рятувальні роботи у Вільнянську Запорівзької області: внаслідок російського удару загинули семеро людей, ще 36 особа зазнала поранень.

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Наслідки удару РФ по Вільнянську
Наслідки удару РФ по ВільнянськуФото: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy via Telegram/via REUTERS

Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по місту Вільнянськ у Запорізькій області, і завершили пошуково-рятувальні роботи. За останніми даними міністерства внутрішніх справ України станом на ранок неділі, 30 червня, внаслідок атаки загинули семеро людей, серед яких троє дітей, постраждало 36 особа, з яких 9 дітей. 

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров прокоментував стан постраждалих, зазначивши водночас, що стан шістьох поранених оцінюють як важкий. "12 осіб, поранених унаслідок удару росіян по Вільнянську, перебувають у лікарнях. Стан шести з них медики оцінюють як важкий. У госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації. Загальна кількість постраждалих зросла до 36. До лікарів самостійно звернулися ще кілька людей. Більшість отримали допомогу медиків і лікуються вдома. Серед поранених - вагітна жінка і дев'ять дітей", - написав Федоров у Telegram.

Рятувальникам вдалося погасити загоряння будівель і автівок на місці ударів РФ о 19.46. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, поряд розташованих автівок на площі 300 квадратних метрів та двох одноповерхових будівель на площі 150 квадратних метрів. До робіт залучили 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Вдень 29 червня росіяни вдарили по центру Вільнянська, що спричинило загоряння декількох транспортних засобів та будівель. Пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби.

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