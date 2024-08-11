Удар по ТЦ Донеччини: всі тіла розпізнали - загинули 3 дітей

Удар по ТЦ Донеччини: всі тіла розпізнали - загинули 3 дітей11 серпня 2024 р.
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У Костянтинівці Донецької області в неділю, 11 серпня, завершили процес ідентифікації жертв російського ракетного удару по торговельному центру (ТЦ).
"За остаточними даними, в результаті атаки збройних сил РФ загинули 14 людей, в тому числі троє дітей - дівчатка 9, 11 та 16 років", - повідомили в Офісі генерального прокурора.
Поранення різного ступеня тяжкості внаслідок цього удару дістали 44 людини.
Російський ракетний удар по супермаркету в Костянтинівці
9 серпня російські війська вдарили, найімовірніше - ракетою Х-38, по ТЦ у Костянтинівці, де розташований супермаркет "Еко-маркет", інші крамниці в торговельних павільйонах, відділення "Нової пошти" та автомийка.