Удар по ТЦ Донеччини: всі тіла розпізнали - загинули 3 дітей

За остаточними даними, внаслідок російського ракетного удару по торговельному центру в Костянтинівці Донецької області 9 серпня загинули 14 людей, в тому числі троє дітей.

У Костянтинівці Донецької області в неділю, 11 серпня, завершили процес ідентифікації жертв російського ракетного удару по торговельному центру (ТЦ).

"За остаточними даними, в результаті атаки збройних сил РФ загинули 14 людей, в тому числі троє дітей - дівчатка 9, 11 та 16 років", - повідомили в Офісі генерального прокурора.

Поранення різного ступеня тяжкості внаслідок цього удару дістали 44 людини.

Російський ракетний удар по супермаркету в Костянтинівці

9 серпня російські війська вдарили, найімовірніше - ракетою Х-38, по ТЦ у Костянтинівці, де розташований супермаркет "Еко-маркет", інші крамниці в торговельних павільйонах, відділення "Нової пошти" та автомийка.