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У Костянтинівці завершили розбір завалів ТЦ після удару РФ

Дмитро Шварц
10 серпня 2024 р.

Серед загиблих унаслідок російського ракетного удару по торговельному центру в Костянтинівці Донецької області є діти. Три тіла жертв криміналісти досі не ідентифікували.

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Зруйнований магазин у Костянтинівці, куди 9 серпня 2024 влучила російська ракета
Зруйнований магазин у Костянтинівці, куди влучила російська ракетаФото: REUTERS

Роботи з розбору завалів торговельного центру (ТЦ) у Костянтинівці Донецької області після російського ракетного удару завершили в суботу, 10 серпня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 

Серед жертв російського удару є діти

"На місці проведення робіт рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розібрали 76 тонн будівельних конструкцій. Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинули 14 людей, поранені 44. З восьми невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували п'ять: три жінки та двоє дітей - дівчат 2012 та 2014 року народження. Залишилося ідентифікувати три", - написав він у соціальних мережах.

Удар РФ по супермаркету в Костянтинівці

Як повідомлялося, 9 серпня війська РФ ударили, ймовірно, ракетою "Х-38", по ТЦ у Костянтинівці, де розташований супермаркет "Еко-маркет", інші крамниці в торговельних павільйонах, "Нова пошта" та автомийка.

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