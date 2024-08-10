У Костянтинівці завершили розбір завалів ТЦ після удару РФ

Серед загиблих унаслідок російського ракетного удару по торговельному центру в Костянтинівці Донецької області є діти. Три тіла жертв криміналісти досі не ідентифікували.

Роботи з розбору завалів торговельного центру (ТЦ) у Костянтинівці Донецької області після російського ракетного удару завершили в суботу, 10 серпня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Серед жертв російського удару є діти

"На місці проведення робіт рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розібрали 76 тонн будівельних конструкцій. Внаслідок учорашнього російського обстрілу загинули 14 людей, поранені 44. З восьми невстановлених тіл криміналісти поліції ідентифікували п'ять: три жінки та двоє дітей - дівчат 2012 та 2014 року народження. Залишилося ідентифікувати три", - написав він у соціальних мережах.

Удар РФ по супермаркету в Костянтинівці

Як повідомлялося, 9 серпня війська РФ ударили, ймовірно, ракетою "Х-38", по ТЦ у Костянтинівці, де розташований супермаркет "Еко-маркет", інші крамниці в торговельних павільйонах, "Нова пошта" та автомийка.