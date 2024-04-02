Удар по закладах освіти Дніпра: 18 постраждалих (оновлено)

Після ракетного удару по Дніпру, вчиненого Росією посеред дня 2 квітня, постраждали 18 людей, з них п'ятеро дітей. Внаслідок ракетної атаки зруйновані будівлі дитячого садка, коледжу та підприємства.

Унаслідок ракетного удару по Дніпру, вчиненого Росією посеред дня у вівторок, 2 квітня, постраждали 18 людей, з них п'ятеро дітей*. Госпіталізовані 12 поранених, усі у стані середньої тяжкості, зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

За даними МВС, у Дніпрі внаслідок ракетної атаки зруйновані будівлі дитячого садка, коледжу та підприємства. На території підприємства сталася пожежа площею 150 кв. м, яку рятувальники станом на вечір ліквідували. У відомстві уточнили, що діти, які дістали поранень, - віком від 14 до 17 років. На місці працюють психологи ДСНС. До ліквідації наслідків залучено 55 рятувальників та 11 одиниць техніки*.

Лисак повідомляв, що в момент удару всі діти були в укритті. "Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, що російські війська ввечері 1 квітня завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Також повідомлялось про те, що сили протиповітряної оборони (ППО) України збили над Криворізьким районом російську ракету.

У цей же день, за повідомленням Лисака, російська армія обстріляла також населені пункти Нікопольського району з артилерії та застосувала дрони-камікадзе.

* Новину оновлено після публікації новими даними про постраждалих та інформацією від МВС