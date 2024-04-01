Росія вдарила по Дніпропетровщині та Харківщині

1 квітня Росія продовжує атакувати населені пункти України. Під ударами опинилися Кривий Ріг та Нікопольський район, Куп'янськ і Вовчанськ.

Російські війська ввечері у понеділок, 1 квітня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі відомо про одну травмовану жінку та пошкодження кількох будівель. Раніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що сили протиповітряної оборони (ППО) збили над Криворізьким районом російську ракету.

У цей день, за повідомленням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака, російська армія обстріляла також населені пункти Нікопольського району з артилерії та застосувала дрони-камікадзе.

"Протягом дня було два обстріли. А ще агресор здійснив сім атак дронами-камікадзе і скинув боєприпас з БпЛА. Під удар потрапили сам Нікополь і Мирівська громада. Пошкоджені приватний будинок і гараж. Люди вціліли", - повідомив він у Telegram.

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На Харківщині поранено двох жінок

Російські війська 1 квітня вдарили і по місту Вовчанськ, внаслідок чого поранено жінку, про що повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні, о 13:20, у місті Вовчанськ росіяни завдали ударів по житловим будинкам. Осколкових травм зазнала 27-річна жінка, яку медики госпіталізували", - написав він у Telegram.

Головне управління Національної поліції України у Харківській області, своєю чергою, повідомило, що під час ранкового обстрілу Куп'янська було поранено мирну жительку. У місті пошкоджені трибуна стадіону та приватні будинки.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, попередньо, російські війська скинули на місто авіабомбу.