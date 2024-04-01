Наслідки вечірніх ударів по Харкову: є руйнування

В Харкові через вечірній обстріл росіян зруйнована освітня установа та згоріли автобуси. Населені пункти області продовжують обстрілювати росіяни.

Внаслідок атаки російських військ ввечері в неділю, 31 березня, на Харків керованими авіаційними бомбами (КАБ) горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За його словами, обійшлося без жертв. Вранці в понеділок, 1 квітня, він повідомив про нову атаку на місто, яка триває.

Протягом доби російські війська продовжили атакувати Харківську область. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів: Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та інші. Авіаударів зазнали Козача Лопань, Огірцеве, Харків, Борщова, Вовчанськ, Петропавлівка, Котлярівка, Чернещина, Першотравневе. Російські БПлА типу "Shahed" атакували місто Чугуїв. За даними Синєгубова, обійшлось без постраждалих. В Ізюмі тракторист отримав контузію внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет. У Харківській ОВА також повідомили, що упродовж доби в області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,72 га території та знищили 226 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, війська РФ увечері в суботу, 30 березня, теж завдали удару по житловій забудові у Шевченківському районі Харкова.

Днями війська РФ також завдали удару по цьому району Харкова: тоді одна людина загинула, ще близько 20 - зазнали поранень, значних пошкоджень зазнали п'ятиповерхові житлові будинки. За даними місцевої влади і правоохоронних органів, попередньо, тоді війська РФ застосували керовані боєприпаси УМПБ Д-30 СН - уніфіковані міжвидові плануючі боєприпаси калібром 30 сантиметрів.

У Офісі генерального прокурора заявили, що то був перший випадок, коли збройні сили РФ вдарили таким видом боєприпасу по місту.

Водночас внаслідок останніх ударів РФ по енергосистемі України в Харкові також складна ситуація з електропостачанням.