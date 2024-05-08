В ЄС прокоментували участь деяких країн у інавгурації Путіна

Участь представників декількох європейських країн у інавгурації президента РФ Володимира Путіна є результатом їхнього суверенного рішення у сфері зовнішньої політики і не ставить під сумнів загальну політику ЄС щодо України. Про це заявив речник ЄС Петер Стано на брифінгу у середу, 8 травня, цитує агенція "Укріформ".

"Участь в інавгурації не ставить під сумнів узгоджену політику ЄС щодо підтримки України. Ця подія в Москві була скоріше протокольним заходом, включаючи запрошення послів з країн по усьому світу. Більшість країн-членів ЄС вирішили не брати участь, з причин, які перерахував Верховний представник ЄС (з звонішньої і безпекової політики Жозеп Боррель. - Ред.): Путін був засуджений Міжнародним кримінальним судом, порушує міжнародне право та Хартію ООН, створює дуже репресивну систему в самій Росії. Ми всі - 27 країн ЄС, оголосили дуже чітко, що ми думаємо про ці так звані президентські вибори", - сказав речник ЄС.

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Стано нагадав слова верховного представника ЄС, що рішення у сфері зовнішньої політики та двосторонніх відносин належать до компетенції країн-членів, та є їх суверенним правом, включно з тим, в яких заходах ці країни вважають за можливе брати участь.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, він утримався від того, аби назвати країни ЄС, дипломатичні представники яких взяли участь у інавгурації Путіна, пославшись на те, що це було суверенне рішення цих країн, і саме вони мають його коментувати. "Я можу лише підтвердити, що посол ЄС, голова делегації ЄС в Москві, не брав участі, як і більшість представників країн-членів", - додав Стано.

Також Стано визнав, що 27 країн-членів ЄС не мають єдиної позиції щодо невизнання легітимності Путіна як президента РФ.

Інавгурацію Путіна відвідали представники лише кількох країн

Нагадаємо, Володимир Путін 7 травня під час інавгурації у Москві склав присягу на шестирічний термін на посту президента Російської Федерації, який буде вже п'ятим для нього.

Більшість західних країн відмовилися від присутності на інавгурації Путіна на тлі війни Росії проти України, спірних, на їхню думку, результатів президентських виборів і ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт глави російської держави. Від участі в церемонії, серед інших, відмовилися Німеччина, Великобританія, США і Канада. Посол Євросоюзу в РФ Ролан Галараг також не був присутнім на церемонії.

Із країн Євросоюзу церемонію інавгурації відвідали лише посли Франції, Угорщини та Словаччини, передавали російські агенції. За даними ЗМІ, також від ЄС на інавгурацію Путіна були відправлені представники Греції, Мальти та Кіпру. При цьому глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав усі країни Євросоюзу бойкотувати цей захід.

У міністерстві закордонних справ України заявили,що не бачать "правових підстав" для визнання Путіна "демократично обраним і легітимним президентом РФ".