Путін склав присягу на п'ятий термін президента

У Москві відбулась інавгурація Путіна, під час якої він склав присягу вже на п'ятий термін в якості президента Росії.

Володимир Путін у вівторок, 7 травня, під час інавгурації у Москві склав присягу на шестирічний термін в якості президента Російської Федерації, який буде вже п'ятим для нього.

У своїй інавгураційній промові Путін, серед іншого, пообіцяв просувати у владу учасників війни проти України, закріплювати фундамент довгострокового розвитку Росії та будувати з партнерами багатополярний світ. Він заявив готовність до діалогу із Заходом "на рівних, поважаючи інтереси один одного", звинувативши при цьому західні країни в тому, що вони ведуть "політику агресії" щодо Росії.

Читайте також: Попри вказівку Борреля: Представники шести країн ЄС поїхали на інавгурацію Путіна

Виступаючи в Андріївській залі Кремля, Путін вказав на "важкий період для російського народу", який зараз має статус ізгоя на Заході через вторгнення в Україну.

Читайте також: США визнають Путіна президентом РФ - Держдеп

За словами Путіна, "Росія відкрита для розвитку відносин з іншими країнами", яких, за його словами, "більшість у світі".

Більшість західних країн бойкотували інавгурацію Путіна

Більшість західних країн відмовилися від присутності на інавгурації Путіна на тлі війни Росії проти України, спірних, на їхню думку, результатів президентських виборів і ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт глави російської держави. Від участі в церемонії, серед інших, відмовилися Німеччина, Великобританія, США і Канада. Посол Євросоюзу в РФ Ролан Галараг також не був присутнім на церемонії.

Із країн Євросоюзу церемонію інавгурації відвідали лише посли Франції, Угорщини та Словаччини, передають російські агенції. За даними ЗМІ, також від ЄС на інавгурацію Путіна були відправлені представники Греції, Мальти та Кіпру. При цьому глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав усі країни Євросоюзу бойкотувати цей захід.

У міністерстві закордонних справ України не бачать "правових підстав" для визнання Путіна "демократично обраним і легітимним президентом РФ".