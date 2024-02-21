Убивство Максима Кузьмінова. Що відомо іспанській поліції

Іспанські органи правопорядку продовжують розслідувати вбивство російського льотчика Максима Кузьмінова, який викрав російський вертоліт Мі-8, доставив його в Україну у 2023 році і жив після того в Іспанії.

Пілот 319-го окремого вертолітного полку армійської авіації РФ Максим Кузьмінов був убитий в Іспанії невідомими 13 лютого 2024 року. Ця інформація з'явилася в іспанських ЗМІ вранці 19 лютого і лише ввечері була підтверджена Цивільною гвардією, яка веде розслідування вбивства. Затримку з наданням інформації представник органів дізнання пояснив DW ''труднощами, пов'язаними з вивченням справи, зокрема, зі встановленням особи вбитого, який проживав у країні з українськими документами, виписаними на вигадану особу''.

Що відомо про льотчика Кузьмінова

У вересні 2023 року стало відомо, що Максим Кузьмінов викрав російський військовий вертоліт Мі-8 в Україну з Курської області. Свій вчинок він обґрунтував неприйняттям війни - небажанням скоювати воєнні злочини. Як пізніше стверджували в Головному управлінні розвідки міноборони України, його переліт був спланованою операцією, яку готували протягом кількох місяців.

За даними українських ЗМІ, Кузьмінов сам зв'язався з розвідкою країни і, потрапивши в зону бойових дій, перелетів на Мі-8 на територію України на малій висоті. За це він отримав гарантії безпеки та обіцянку грошової винагороди. Зі свого боку російські державні ЗМІ повідомляли, що на борту, крім льотчика, перебували штурман і бойовий технік, яких було вбито.

Експерт: Жорстоке вбивство скоїли професіонали

Мадридський експерт-криміналіст Пабло Коста, з яким поговорив кореспондент DW, звернув увагу на ''вкрай жорстокий характер вбивства'' росіянина. У Кузьмінова було випущено від 6 до 12 куль, а потім по трупу проїхала машина, на якій вбивці зникли з місця злочину. За словами експерта, це й зумовило початкову версію, висунуту Цивільною гвардією, - що причиною вбивства могло стати зведення рахунків якимись особливо небезпечними злочинними угрупованнями.

Коста нагадав, що інцидент стався на східному узбережжі Іспанії - у приморському місті Вільяхойоса у провінції Аліканте, де проживає багато росіян і українців. Тіло Кузьмінова виявили біля виїзду з підземного гаража житлового комплексу в мікрорайоні ''Бухта''. Вважається, що вбивці - їх було двоє - чекали на росіянина в гаражі, де пролунали перші постріли. Звідти Максим Кузьмінов намагався, але так і не зміг, врятуватися втечею.

Російський вертоліт МІ-8. Такий самий вертоліт Максим Кузьмінов викрав із Росії в Україну Фото: Vitaly Timkiv/Sputnik/dpa/picture alliance

На думку співрозмовника DW, вбивство було скоєно ''професіоналами''. Щоб замести будь-які сліди злочину, вони спалили автомобіль, використаний для втечі, за 20 кілометрів від Вільяхойоси - у селищі Кампельо. Автомобіль SUV білого кольору, за даними слідства, належав Кузьмінову. Крім того, злочинці, вистежуючи свою жертву, ретельно уникали відеокамер на вулицях Вільяхойоси і будь-яких, навіть візуальних, контактів із місцевим населенням.

''Вочевидь, зробити це було нескладно'', продовжив експерт, враховуючи, що в житловому комплексі, де сталося вбивство, було мало людей. Йдеться про квартири, які власники використовують лише для відпочинку в літню пору. Один із небагатьох мешканців розповів слідству, що нічого не знає про сусіда-росіянина. Він бачив його лише кілька разів у дні, що передували вбивству, і вважав, що йдеться про працівника, який займається ремонтом квартир комплексу.

Жертва вбивства - "людина тиха і неконфліктна"

Зі свого боку представник слідства пояснив DW, що не має інформації про нібито неадекватну поведінку Кузьмінова в Іспанії. Навпаки, він вважається людиною, що "тиха і неконфліктна''. Про те, що льотчик нібито був скандалістом, зловживав наркотиками й алкоголем, чіплявся до сусідів-іспанців з описом подробиць свого дезертирства, повідомляли останніми днями деякі прокремлівські видання. Іспанці також не виявили жодних слідів українських спецслужб, нібито причетних, на думку тих самих видань, до загибелі росіянина. Відомо лише, що Київ пропонував Кузьмінову залишитися в Україні, де він, як заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, ''точно був би захищений''.

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Зі свого боку криміналіст Пабло Коста висловив жаль, що Кузьмінов, прибувши до Іспанії, не звернувся по політичний притулок і по допомогу до правоохоронних органів країни, здатних забезпечити його безпеку. Це не тільки допомогло вбивцям розправитися зі своєю жертвою, а й ускладнює хід слідства, вважає Пабло Коста. Що стосується українського паспорта на чуже прізвище та ім'я, який був у росіянина, то він, на думку експерта, найімовірніше, був виданий українською владою на прохання самого Кузьмінова.

Реакції в Іспанії: "Акт державного тероризму"

Убивство російського льотчика, про яке повідомили майже всі іспанські видання, викликало негативну реакцію громадськості. Судячи з відгуків кількох опитаних DW політологів, з висловлювань іспанців у соціальних мережах і в коментарях до інформації в ЗМІ, тут мало хто сумнівається, що за вбивством стоять російські спецслужби. Так, професор-політолог Алехандро Гомес вважає, що ліквідацію Кузьмінова може бути охарактеризовано як ''акт державного тероризму'', і що якщо ''причетність російських спецслужб буде доведена, то це може сумно позначитися на подальших іспано-російських відносинах''. Політолог також нагадав, що подібні ліквідації або спроби розправи з росіянами, оголошеними ''ворогами'', неодноразово відбувалися останніми роками як у самій Росії, так і за її межами.

Погрози на адресу Кузьмінова

Версію багатьох іспанців, що Кузьмінова усунули саме російські спецслужби, підкріплюють посилання місцевих ЗМІ на погрози на адресу льотчика, які лунали в Росії. У жовтні 2023 року на телеканалі "Россия 1" вийшов сюжет, присвячений Кузьмінову, де люди, які представилися бійцями спецназу Головного управління генерального штабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ), розповіли, що він "не доживе до суду". Згадують у ЗМІ і висловлювання директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна на адресу Кузьмінова: ''Цей зрадник і злочинець став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свою брудну справу".

Викликала тривогу загибель Кузьмінова й у представників російської діаспори, які отримали політичний притулок в Іспанії як особи, переслідувані на батьківщині. Так, газета Español опублікувала інтерв'ю з Микитою Чибріним, який відмовився ще 2022 року брати участь у війні проти України і дезертирував із російської армії. Чибрін, який працює в одному з ресторанів на атлантичному узбережжі Іспанії, розповів виданню, що побоюється за своє життя, хоча й перебуває під захистом іспанської влади.