У ЗСУ повідомили про подальше просування у Бахмуті

За останню добу військовим ЗСУ вдалося просунутись на флангах у Бахмуті на відстань від 150 до 1700 метрів, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Українські військові у Бахмуті продовжують просуватися на флангах, попри те, що наразі не мають переваги в особовому складі чи техніці над силами РФ. Про це у четвер, 18 травня, в ефірі національного марафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"В ході боїв наші підрозділи, незважаючи на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. На відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося нам пройти", - повідомив він.

Череватий наголосив, що Бахмут і далі залишається епіцентром бойових дій на сході України. "Противник понад усе намагається взяти це майже знищене ним же місто", - заначив він.

За словами Череватого, війська РФ за минулу добу 487 разів завдали ударів зі ствольної та реактивної артилерії по українських позиціях. Також відбулося 25 бойових зіткнень та шість авіанальотів. ЗСУ у боях знищили 130 військових РФ, ще 145 російських військових зазнали поранень, а чотирьох взяли в полон бійці ЗСУ, повідомив Череватий. Також Сили оборони України знищили дві самохідні артилерійські установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" і вісім польових складів із боєприпасами військ РФ, розповів він.

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16 травня командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що українські військові вдаються до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом, використовуючи принцип активної оборони. У той же день про досягнення українськими силами тактичного прогресу під Бахмутом протягом останніх кількох днів повідомила й британська розвідка. За її даними, за останні чотири дні "українські сили досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь".

15 травня Сирський повідомив, що просування українських військ на Бахмутському напрямку є першим успіхом наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута. Водночас він наголосив, що "це лише частковий успіх" й операція з оборони Бахмута триває. 13 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України за попередню добу захопили понад десять позицій РФ на півночі та півдні околиць Бахмута, а також зачистили значну площу лісового масиву в районі села Іванівське.

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