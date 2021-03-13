 У Єврокомісії визнали помилки під час замовлення вакцин від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2021

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Новини

У Єврокомісії визнали помилки під час замовлення вакцин від коронавірусу

За словами віцепрезидента Єврокомісії, помилок у процесі замовлення вакцин припустилися і в Брюсселі, і у країнах-членах ЄС. Однак підбивати підсумки Франс Тіммерманс буде готовий тільки після закінчення пандемії.

Люди в масках на тлі центру вакцинації від коронавірусу в Бельгії

Центр вакцинації від коронавірусу в Бельгії

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс визнав наявність помилок у стратегії Європейського Союзу щодо вакцинації від коронавірусу. "Це правда, що як Брюсселем, так і країнами-членами ЄС були допущені помилки під час замовлення вакцин", - сказав Тіммерманс в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel am Sonntag, опублікованому в неділю, 14 березня.

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Підбити підсумки, за його словами, можна буде лише тоді, коли пандемія COVID-19 добіжить кінця: "Тоді ми зможемо побачити, що ми зробили неправильно, а що правильно". У нинішній же ситуації найважливіше, аби "вакцину отримали у всій Європі", продовжив Тіммерманс.

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Єврокомісія замовила в цілому не менше 1,4 мільярда доз чотирьох різних вакцин від коронавірусу, допущених до використання в ЄС, - цього має бути більш ніж достатньо для приблизно 450 мільйонів європейців. Однак Єврокомісію все одно критикують з огляду на повільний процес вакцинації в ЄС, який супроводжується багатьма проблемами. Так, на адресу офіційного Брюсселя лунають закиди в нерішучості і стратегічних помилках під час замовлення вакцин. У деяких європейських країнах вважають, що дози вакцин були несправедливо розподілені між членами ЄС.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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