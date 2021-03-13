У Єврокомісії визнали помилки під час замовлення вакцин від коронавірусу

Віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс визнав наявність помилок у стратегії Європейського Союзу щодо вакцинації від коронавірусу. "Це правда, що як Брюсселем, так і країнами-членами ЄС були допущені помилки під час замовлення вакцин", - сказав Тіммерманс в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel am Sonntag, опублікованому в неділю, 14 березня.

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Підбити підсумки, за його словами, можна буде лише тоді, коли пандемія COVID-19 добіжить кінця: "Тоді ми зможемо побачити, що ми зробили неправильно, а що правильно". У нинішній же ситуації найважливіше, аби "вакцину отримали у всій Європі", продовжив Тіммерманс.

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Єврокомісія замовила в цілому не менше 1,4 мільярда доз чотирьох різних вакцин від коронавірусу, допущених до використання в ЄС, - цього має бути більш ніж достатньо для приблизно 450 мільйонів європейців. Однак Єврокомісію все одно критикують з огляду на повільний процес вакцинації в ЄС, який супроводжується багатьма проблемами. Так, на адресу офіційного Брюсселя лунають закиди в нерішучості і стратегічних помилках під час замовлення вакцин. У деяких європейських країнах вважають, що дози вакцин були несправедливо розподілені між членами ЄС.