У Вюрцбурзі вшанували пам'ять жертв нападу

Десятки мешканців Вюрцбурга, що у Баварії, а також політики і громадські діячі в неділю, 27 червня, вшанували пам'ять жертв ножового нападу, який було скоєно в центрі міста 25 червня. Траурна церемонія відбулася в кафедральному Соборі Святого Кіліана. Під час церемонії кілька хвилин дзвонили у дзвони.

Єпископ Вюрцбурга Франц Юнґ (Franz Jung) сказав, що насильницький злочин "вразив людей до глибини душі", цитує інформагенція dpa.

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Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) наголосив, що злочин був сповнений ненависті і це "неймовірно боляче". Він закликав до розсудливості під час опрацювання того, що сталося, і додав, що реагувати ненавистю на ненависть означає тільки множити рани.

Міський голова Крістіан Шугардт (Christian Schuchardt) заявив, що "траур за втраченими людьми ніколи не скінчиться". Він застеріг від того, щоб засуджувати всіх біженців через злочин, який учинив нападник, чий мотив ще не з'ясований.

У церемонії взяли участь голова земельного парламенту Баварії Ільзе Айґнер (Ilse Aigner), голова Центральної ради юдеїв Німеччини Йозеф Шустер (Josef Schuster) і представники ісламських громад.

Жертви нападу

Під час нападу чоловіка з ножем 25 червня у Вюрцбурзі загинули троє жінок віком 24, 49 і 82 роки, пише інформагенція AFP. Важко поранені троє жінок, 11-річна дівчинка і 16-річний юнак. Одна з жінок перебуває у критичному стані. 26-річна жінка і 57-річний чоловік дістали легкі поранення, лікарі дозволили їм повернутися додому.

Що відомо про зловмисника

За даними слідства, зловмисник - 24-річний чоловік із громадянством Сомалі. Він прибув до Німеччини у 2015 році і отримав притулок. Останнім часом мешкав у притулку для безхатьків у Вюрцбурзі. Підозрюваний кілька разів потрапляв у поле зору поліції та мав проблеми із психікою.

Мотиви нападника з'ясовують. Невідомо, чи мав він ісламістські мотиви та чи перебував у психічно неврівноваженому стані. Поліція повідомила, що на його телефоні знайшли ненависницькі повідомлення. Слідчі також з'ясовують, чи є випадковістю, що майже всі жертви нападу - жінки.

Справу розслідують земельне управління кримінальної поліції та генеральна прокуратура в Мюнхені.

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