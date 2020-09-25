У Франції нападник убив поліцейську, влада говорить про теракт

Поблизу Парижа нападник завдав кількох ножових поранень співробітниці поліції, від чого вона померла на місці. Нападника застрелили інші поліцейські.
У комісаріаті комуни Рамбуйє поблизу Парижа загинула співробітниця поліції внаслідок ножових поранень, завданих їй під час скоєного в п'ятницю, 23 квітня, нападу. За попередніми даними, нападник, який напав іззаду, кілька разів ударив жінку ножем у горло, від чого вона померла на місці, передає агенція новин dpa.
За даними французьких ЗМІ, нападником виявився чоловік з Тунісу. Повідомляється, що під час нападу він кричав: "Аллах акбар!" Поліцейські застрелили зловмисника. Через перебіг злочину, а також крики нападника антитерористичний відділ поліції розпочав розслідування.
На цю подію відреагував президент Франції Еммануель Макрон, зробивши відповідний допис у соцмережі Twitter.
"Нація співчуває її родині, колегам і силам правопорядку. Ми не поступимося в розпочатій боротьбі проти ісламістського тероризму", - написав він.
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На місце події прибув прем'єр-міністр країни Жан Кастекс. "Наша рішучість боротися проти тероризму у всіх його проявах непорушна, як ніколи", - цитує агенція новин "Інтерфакс".
Загиблій було 49 років, вона мати двох дітей - 13 і 18 років. Загибла була адміністративним співробітником комісаріату, не носила уніформу, не була озброєна і працювала на прийомі відвідувачів.
Нагадаємо, останніми роками Франція пережила низку кривавих терактів та ножових нападів, скоєних терористами-ісламістами.
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За даними джерел у слідчих органах, підозрюваний заявив, що скоїв ножовий напад через публікацію журналом Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.
Абдулах А. виявився чеченцем, який народився у Москві. Навесні 2020 року він отримав 10-річний дозвіл на проживання у Франції у якості біженця.
Загрози життям поранених журналістів немає, запевнив прем'єр Франції. За даними ЗМІ, головний підозрюваний зізнався у скоєнні нападу. Глава МВС країни заявив, що було вчинено "ісламістський теракт".