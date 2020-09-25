 У Франції нападник убив поліцейську, влада говорить про теракт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2021

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Новини

У Франції нападник убив поліцейську, влада говорить про теракт

Поблизу Парижа нападник завдав кількох ножових поранень співробітниці поліції, від чого вона померла на місці. Нападника застрелили інші поліцейські.

Поліція поблизу місця нападу на поліцейську поблизу Парижа

Поліція поблизу місця нападу в Рамбуйє

У комісаріаті комуни Рамбуйє поблизу Парижа загинула співробітниця поліції внаслідок ножових поранень, завданих їй під час скоєного в п'ятницю, 23 квітня, нападу. За попередніми даними, нападник, який напав іззаду, кілька разів ударив жінку ножем у горло, від чого вона померла на місці, передає агенція новин dpa.

За даними французьких ЗМІ, нападником виявився чоловік з Тунісу. Повідомляється, що під час нападу він кричав: "Аллах акбар!" Поліцейські застрелили зловмисника. Через перебіг злочину, а також крики нападника антитерористичний відділ поліції розпочав розслідування.

На цю подію відреагував президент Франції Еммануель Макрон, зробивши відповідний допис у соцмережі Twitter.

"Нація співчуває її родині, колегам і силам правопорядку. Ми не поступимося в розпочатій боротьбі проти ісламістського тероризму", - написав він. 

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На місце події прибув прем'єр-міністр країни Жан Кастекс. "Наша рішучість боротися проти тероризму у всіх його проявах непорушна, як ніколи", - цитує агенція новин "Інтерфакс".

Загиблій було 49 років, вона мати двох дітей - 13 і 18 років. Загибла була адміністративним співробітником комісаріату, не носила уніформу, не була озброєна і працювала на прийомі відвідувачів.

Нагадаємо, останніми роками Франція пережила низку кривавих терактів та ножових нападів, скоєних терористами-ісламістами.

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