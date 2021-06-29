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Вюрцбург

Вюрцбург - місто в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вюрцбург".

Місто Вюрцбург розташовано в Баварії, а саме в регіоні Франконія. У Вюрцбургу мешкає близьк 130 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Напад у Вюрцбурзі: слідчі припускають ісламістський мотив

Напад у Вюрцбурзі: слідчі припускають ісламістський мотив 29.06.2021

Слідство вважає, що нападник, який убив трьох жінок у Вюрцбурзі, міг мати іламістські мотиви. Під час нападу він двічі вигукнув "Аллаху акбар".
У Вюрцбурзі вшанували пам'ять жертв нападу

У Вюрцбурзі вшанували пам'ять жертв нападу 27.06.2021

Десятки мешканців Вюрцбурга і політики взяли участь у траурній церемонії. Чи був у нападника ісламістський мотив, наразі невідомо. Політики закликали не засуджувати всіх біженців через цей злочин.
Ножовий напад у Вюрцбурзі: усі жертви - жінки

Ножовий напад у Вюрцбурзі: усі жертви - жінки 26.06.2021

Троє жінок загинули під час ножового нападу в місті Вюрцбург. Ще семеро людей поранені - шестеро з них теж жінки. Слідчі з'ясовують, чи мав нападник ісламістські мотиви.
Ножовий напад у Баварії: є загиблі й поранені

Ножовий напад у Баварії: є загиблі й поранені 25.06.2021

Чоловік із ножем нападав на людей у центрі німецького міста Вюрцбург. Поліція повідомила про поранених і загиблих.
Хронологія спроб ісламістських атак у Німеччині

Хронологія спроб ісламістських атак у Німеччині 20.12.2016

Ще до кінця не зрозуміло, чи були останні події в Берліні справді терористичним нападом. Але Німеччина вже давно перебуває під прицілом терористів. Хронологія терористичних атак у ФРН.
ЗМІ: Саудівська Аравія пропонує допомогу в розслідуванні терактів у ФРН

ЗМІ: Саудівська Аравія пропонує допомогу в розслідуванні терактів у ФРН 06.08.2016

Обидва терористи, які влаштували теракти у німецьких містах Вюрцбург і Ансбах, могли контактувати з однією і тією ж особою з ІД у Саудівській Аравії. Оглядачі вважають пропозицію допомоги з Ер-Ріяда нетиповою.
У Німеччині проблема - як ховати терористів

У Німеччині проблема - як ховати терористів 04.08.2016

Перед Баварією постало складне завдання - де і як мають бути поховані нападники з Ансбаха та Вюрцбурга? Місцева влада побоюється, що могили злочинців можуть стати місцем поклоніння для їхніх можливих послідовників.
Опитування: Більше половини німців вважають останні напади наслідком політики Меркель

Опитування: Більше половини німців вважають останні напади наслідком політики Меркель 30.07.2016

За даними опитування інституту YouGov, 66 відсотків респондентів не підтримують політики Анґели Меркель щодо біженців. Водночас половина опитаних відчуває страх, коли перебуває у великих скупченнях людей.
Меркель: Напади біженців - це знущання над Німеччиною (відеоцитата)

Меркель: Напади біженців - це знущання над Німеччиною (відеоцитата) 28.07.2016

Анґела Меркель прокоментувала здійснені біженцями напади в Німеччині, пообіцявши розслідувати ці злочини. Водночас канцлерка виступила за те, щоб і надалі надавати притулок втікачам від війни.

Меркель: Напади біженців - це знущання над Німеччиною (28.07.2016) 28.07.2016

Анґела Меркель прокоментувала ісламістські напади в Німеччині, пообіцявши розслідувати ці злочини. Водночас канцлерка виступила за те, щоб і надалі надавати притулок втікачам від війни.
Коментар: Злочинців слід карати позбавленням уваги

Коментар: Злочинців слід карати позбавленням уваги 26.07.2016

Чотири різні криваві злочини в Німеччини - лише за кілька днів. Експерти застерігають від появи послідовників злочинців. Але ми всі теж можемо зробити невеликий внесок, щоб цю загрозу зменшити, вважає Фелікс Штайнер.
Дві атаки в Німеччині протягом тижня (відео)

Дві атаки в Німеччині протягом тижня (відео) 22.07.2016

22 липня - стрілянина в торговельному центрі в Мюнхені. 18 липня - напад на пасажирів регіонального потягу під Вюрцбургом. Жителі Німеччини шоковані.

Німеччина в шоці: дві атаки в Баварії протягом тижня (23.07.2017) 22.07.2016

22 липня - стрілянина в торговельному центрі в Мюнхені. 18 липня - напад на пасажирів регіонального потягу під Вюрцбургом. Про безпосередній зв'язок між цими двома нападами наразі не йдеться. Утім це не применшує шоку жителів цієї німецької землі.
МВС Німеччини: Баварський нападник діяв без вказівки ІД

МВС Німеччини: Баварський нападник діяв без вказівки ІД 20.07.2016

За словами глави МВС Німеччини Томаса де Мезьєра, немає ніяких доказів, що 17-річний афганець, який напав на пасажирів електрички, пов'язаний з "Ісламською державою".
Німецька поліція підтвердила справжність відео ІД з баварським нападником

Німецька поліція підтвердила справжність відео ІД з баварським нападником 19.07.2016

Служби безпеки Німеччини встановили, що опубліковане від імені "Ісламської держави" відео з баварським нападником є справжнім. Міністерство внутрішніх справ Баварії також знайшло його прощальну записку.
Слідство: Баварським нападником рухала помста невірним та сум за померлим другом

Слідство: Баварським нападником рухала помста "невірним" та сум за померлим другом 19.07.2016

17-річний молодий чоловік, який напав на пасажирів регіонального потягу в німецькій Баварії, хотів помститися "невірним", вважають представники слідства. До цього його могла підштовхнути смерть друга в Афганістані.
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