Вюрцбург - місто в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вюрцбург".

Місто Вюрцбург розташовано в Баварії, а саме в регіоні Франконія. У Вюрцбургу мешкає близьк 130 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.