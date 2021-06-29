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Вюрцбург - місто в Німеччині. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вюрцбург".
Місто Вюрцбург розташовано в Баварії, а саме в регіоні Франконія. У Вюрцбургу мешкає близьк 130 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За даними опитування інституту YouGov, 66 відсотків респондентів не підтримують політики Анґели Меркель щодо біженців. Водночас половина опитаних відчуває страх, коли перебуває у великих скупченнях людей.
22 липня - стрілянина в торговельному центрі в Мюнхені. 18 липня - напад на пасажирів регіонального потягу під Вюрцбургом. Про безпосередній зв'язок між цими двома нападами наразі не йдеться. Утім це не применшує шоку жителів цієї німецької землі.
17-річний молодий чоловік, який напав на пасажирів регіонального потягу в німецькій Баварії, хотів помститися "невірним", вважають представники слідства. До цього його могла підштовхнути смерть друга в Афганістані.