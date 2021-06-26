Напад у Вюрцбурзі: слідчі припускають ісламістський мотив

Німецькі слідчі у вівторок, 29 червня, заявили про можливий ісламістський мотив ножового нападу, що було скоєно минулого тижня в Вюрцбурзі.

Як повідомила прокуратура в Мюнхені, під час нападу 24-річний підозрюваний двічі вигукнув "Аллаху акбар!". Нагадаємо, що жертвами уродженця Сомалі 25 червня стали три жінки, ще сімох людей він поранив.

З огляду на можливий ісламістський мотив злочину розслідування цієї справи передано Баварському центральному відомству з екстремізму та тероризму. Досі обшуки в помешканні підозрюваного не виявили пропагандистських матеріалів. Слідчі ще мають дослідити його два мобільні телефони.

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За даними слідства, цього року федеральна прокуратура в Карлсруе вже цікавилася підозрюваним. Підставою були отримані в січні свідчення, які могли вказувати на те, що він у 2008-2009 роках у лавах ісламістського угруповання "Аш-Шебаб" був причетний до вбивств у Сомалі цивільних, журналістів та поліцейських.