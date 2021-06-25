 Ножовий напад у Баварії: є загиблі й поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2021

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Новини

Ножовий напад у Баварії: є загиблі й поранені

Чоловік із ножем нападав на людей у центрі німецького міста Вюрцбург. Поліція повідомила про поранених і загиблих.

Вюрцбург

Поблизу місця нападу

Чоловік із ножем нападав на людей у центрі німецького міста Вюрцбург у федеральній землі Баварія у п'ятницю, 25 червня. Місцева поліція повідомила, що є загиблі й поранені.

Напад було скоєно близько 17-ї години за місцевим часом. Нападника затримали правоохоронці, при цьому при затриманні поліція була змушена застосувати вогнепальну зброю, повідомляє інформагенція dpa. Згодом у поліції уточнили, що затриманий - 24-річний чоловік з Сомалі, який проживав у Вюрцбургу. 

Речник поліції повідомив, що наразі немає інформації про співучасників злочину. Мотиви нападника з'ясовують. Глава МВС Баварії Йоахім Германн (Joachim Herrmann) повідомив, що підозрюваний раніше лікувався у психіатричній клінці.

Згодом у поліції підтвердили повідомленні ЗМІ, що троє осіб отримали несумісні з життям поранення. За даними німецьких ЗМІ, під час нападу було поранено ще шістьох осіб. 

Поліція закликала людей поважати постраждалих і жертв і не публікувати в соціальних мережах фото й відео з місця нападу.

 

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