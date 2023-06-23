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У Сенаті США застерегли РФ від використання ядерної зброї

Євгенія Наконечна
1 год. тому

У Сенаті США зареєстрували резолюцію, в якій закликають розглядати потенційне використання РФ ядерної зброї в Україні нападом на країни НАТО. З відповідними діями у відповідь.

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Американські сенатори Річард Блументаль і Ліндсі Грем
Американські сенатори Річард Блументаль і Ліндсі ГремФото: Nathan Posner/AA/picture alliance

Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ, таку атаку країни Північноатланичного альянсу (НАТО) мають розцінювати як напад на самий Альянс. Проєкт відповідної резолюції у Сенаті США зареєстрували в четвер, 22 червня, демократ Річард Блументал і республіканець Ліндсі Грем, передає "Голос Америки".

"Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО", - заявив Грем під час пресконференції у Конгресі й процитував слова президента США Джо Байдена про те, що загроза застосування Росією ядерної зброї реальна.

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Грем додав, що розміщення російської ядерної зброї в Білорусі викликає занепокоєння і є провокативним, а також наголосив, що загроза використання Росією ядерної зброї - найвища з часів Карибської кризи, й найкращий спосіб запобігти цьому - це чітко пояснити росіянам наслідки таких дій.

Парламентарі посилаються на п’яту статтю статуту НАТО про колективну оборону. Там зазначається, що шкода, заподіяна союзникам, задіює зобов’язання країн-учасниць про колективну оборону. Блументаль зазначає, що потенційне використання Росією ядерної зброї нашкодить країнам-союзницям Альянсу, зокрема Польщі.

Раніше сенатор Грем ініціював поправку, яка дозволяє передачу арештованих російських активів Україні.

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