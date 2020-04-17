Коронавірус у Великобританії забрав життя майже 900 осіб за добу

У Великобританії кількість померлих від коронавірусу за останню добу склала 888 осіб, таким чином загальна кількість жертв епідемії становить наразі 15 464 особи. Про це у суботу, 18 квітня повідомляє британське міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці у Twitter.

"Станом на п'яту годину вечора 17 квітня з тих, хто був госпіталізований з позитивним результатом тесту на коронавірус, на жаль, померли 15 464 людини", - йдеться у повідомленні. Також у міністерстві додали, що загалом від початку епідемії коронавірусу він підтвердився у понад 114 тисяч осіб.

Дивні цифри у будинках для літніх людей

Тим часом у організації Care England, що представляє інтереси британських будинків для літніх людей, стверджують, що кількість смертей від коронавірусу у таких будинках може досягати 7500, що в п'ять разів більше за офіційні дані. Цей коментар з'явився після оголошення останніх цифр смертності британським міністерством охорони здоров'я, повідомляє агенція AFP.

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"Без тестування дуже важко дати абсолютну цифру", - сказав Мартін Грін, головний виконавчий директор Care England, повідомляє Daily Telegraph. - Однак, якщо ми подивимося на деякі показники смертності з 1 квітня і порівняємо їх з показниками попередніх років, ми виходимо на цифру близько 7500 осіб, які могли померти в результаті захворювання на COVID-19".

Ця цифра значно більша за 217 летальних випадків в будинках для літніх людей, що були зареєстровані Управлінням національної статистики до 3 квітня, коли були оголошені останні офіційні дані.

Єлизавета II скасувала салют

У Букінгемському палаці у суботу, 18 квітня, повідомили, що королева Єлизавета II скасувала традиційний гарматний салют на честь свого 94-го дня народження у вівторок, 21 квітня.

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"Жодних гарматних салютів не буде. Її Величність вважає недоречними подібні заходи в ситуації, що склалася", - сказав представник Букінгемського палацу.