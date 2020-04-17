 Коронавірус у Великобританії забрав життя майже 900 осіб за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус у Великобританії забрав життя майже 900 осіб за добу

Загальна кількість жертв коронавірусу у Великобританії становить вже майже 15,5 тисячі осіб.

За день у Британії жертвами коронавірусу стали 888 осіб

За день у Британії жертвами коронавірусу стали 888 осіб

У Великобританії кількість померлих від коронавірусу за останню добу склала 888 осіб, таким чином загальна кількість жертв епідемії становить наразі 15 464 особи. Про це у суботу, 18 квітня повідомляє британське міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці у Twitter.

"Станом на п'яту годину вечора 17 квітня з тих, хто був госпіталізований з позитивним результатом тесту на коронавірус, на жаль, померли 15 464 людини", - йдеться у повідомленні. Також у міністерстві додали, що загалом від початку епідемії коронавірусу він підтвердився у понад 114 тисяч осіб.  

Дивні цифри у будинках для літніх людей

Тим часом у організації Care England, що представляє інтереси британських будинків для літніх людей, стверджують, що кількість смертей від коронавірусу у таких будинках може досягати 7500, що в п'ять разів більше за офіційні дані. Цей коментар з'явився після оголошення останніх цифр смертності британським міністерством охорони здоров'я, повідомляє агенція AFP.

Читайте також: У Великобританії Бориса Джонсона виписали з лікарні

"Без тестування дуже важко дати абсолютну цифру", - сказав Мартін Грін, головний виконавчий директор Care England, повідомляє Daily Telegraph. - Однак, якщо ми подивимося на деякі показники смертності з 1 квітня і порівняємо їх з показниками попередніх років, ми виходимо на цифру близько 7500 осіб, які могли померти в результаті захворювання на COVID-19".

 

Ця цифра значно більша за 217 летальних випадків в будинках для літніх людей, що були зареєстровані Управлінням національної статистики до 3 квітня, коли були оголошені останні офіційні дані.

Єлизавета II скасувала салют

У Букінгемському палаці у суботу, 18 квітня, повідомили, що королева Єлизавета II скасувала традиційний гарматний салют на честь свого 94-го дня народження у вівторок, 21 квітня.

Читайте також: Уряд Великобританії жорстко обмежив свободу пересування британців

"Жодних гарматних салютів не буде. Її Величність вважає недоречними подібні заходи в ситуації, що склалася", - сказав представник Букінгемського палацу.

Дивитись відео 01:44

99-річний ветеран зібрав мільйони для лікарів (16.04.2020)

 

Також за темою

Tadschikistan Corona-Pandemie

Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 150 тисяч 17.04.2020

Найбільше летальних випадків - у Сполучених Штатах Америки, де жертвами інфекції стали майже 29 тисяч осіб.

Coronavirus Bergamo Italien

Коронавірус в Італії: ключові показники продовжують знижуватися 15.04.2020

Один з ключових показників - кількість нових випадків зараження коронавірусом - в Італії за останню добу був найнижчим з 13 березня.

Flugzeugträger Charles de Gaulle | Coroanvirus

Вже у близько половини екіпажу "Шарля де Голля" виявили коронавірус 17.04.2020

Походження спалаху коронавірусної інфекції на французькому авіаносці "Шарль де Голль" поки залишається загадкою. Проводиться розслідування.

Реклама

Докладно

Karikatur von Sergey Elkin | Maskenpflicht und Quarantäne - Leben in Zeiten von COVID-19

Надійний захист від коронавірусу?

Як запобігти поширенню коронавірусу? Погляд на ситуацію від карикатуриста Сергія Йолкіна.  

У Німеччині суттєво збільшилися продажі алкоголю

Під час карантину у Німеччині зросли продажі алкоголю

Через обмежувальні заходи під час епідемії коронавірусу жителі ФРН стали більше купувати продуктів харчування.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  