У Великобританії понад 10 тисяч загиблих від коронавірусу

Понад 10 тисяч людей, інфікованих коронавірусом, померли у Великобританії станом на вечір неділі, 12 квітня.

При цьому експерти вважають, що це число може бути набагато вищим, оскільки у Великобританії статистичні дані не охоплюють тих смертей, що стались у будинках для літніх людей.

Також фахівці одного з найбільших у світі доброчинних фондів Wellcome Trust, який фінансує медико-біологічні дослідження, вважають, що Великобританія може стати європейською країною, яка найбільше постраждає від пандемії СOVID-19. Про це заявив директор фонду Джеремі Фаррар 12 квітня в інтерв'ю медіакомпанії BBC.

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Фаррар, який консультує британський уряд, закликав вчитися на помилках і налагодити масове виробництво і застосування тестів, які мають дати виграти час на переоснащення системи охорони здоров'я. Він вважає, що піку першої хвилі пандемії COVID-19 Великобританія ще не досягнула. І на королівство ще чекають друга та третя хвиля захворювань, які вдасться послабити тільки завдяки винайденому щепленню і масовій вакцинації, на що буде потрібно не менше року. "Я продовжую сподіватися, що ми все це зробимо протягом дванадцяти місяців, але це, звичайно, безпрецедентно амбітна мета", - заявив директор фонду.