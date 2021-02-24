 У Великобританії 20 мільйонів людей отримали перше щеплення від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2021

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Новини

У Великобританії 20 мільйонів людей отримали перше щеплення від COVID-19

Першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали близько 30 відсотків населення Сполученого Королівства. Однак повторне щеплення було зроблено лише мільйону осіб.

Центр з вакцинації проти коронавірусу у Великобританії

Центр з вакцинації від коронавірусу у Великобританії

У Великобританії вже понад 20 мільйонів людей отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Про це у неділю, 28 лютого, повідомив міністр охорони здоров'я країни Метт Хенкок. Ця цифра відповідає близько 30 відсоткам населення. Водночас другу дозу щеплення отримали лише близько мільйона людей.

"Я хочу подякувати кожній людині, яка прийшла, щоб отримати укол, оскільки ми з дедалі більшою впевненістю знаємо, що вакцина захищає вас, вона захищає вашу громаду, і це також є шляхом для всіх нас", - заявив він. У Сполученому Королівстві щеплення проти коронавірусу роблять вакцинами від AstraZeneca та BioNTech/Pfizer, які вводять з інтервалом в 12 тижнів. 

Своєю чергою прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав цей етап "величезним національним досягненням". 

Тим часом уряд оголосив, що в Англії родини з дітьми шкільного віку отримають безкоштовні набори для проведення тестів на коронавірус вдома. Такі ж тести також отримають люди, що працюють з дітьми. Очікується, що кожна людина отримуватиме по два тести на тиждень. Дітей також тестуватимуть в школах.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 28 лютого Великобританія посідає п'яте місце у світі за числом заражень коронавірусом - 4,18 мільйона. Від хвороби в країні загалом померло майже 123 тисячі людей.

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