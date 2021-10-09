 У Техасі знову тимчасово набрав чинності закон про суворе обмеження абортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2021

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Новини

У Техасі знову тимчасово набрав чинності закон про суворе обмеження абортів

Апеляційний суд знову відновив нещодавно скасований закон про майже повну заборону абортів у Техасі, який є найсуворішим у США. Очікується, що Білий дім оскаржить це рішення у Верховному суді.

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Апеляційний суд у США задовольнив прохання генпрокурора штату Техасу і в такий спосіб знову відновив чинність  закону про майже повну заборону абортів у цьому штаті, повідомляє агенція AFP. "Чудова новина сьогодні увечері", - написав генпрокурор Техасу Кен Паксон на своїй сторінці в Twitter у п'ятницю, 8 жовтня.

Однак очікується, що Білий дім оскаржить рішення Апеляційного суду у Верховному суді США.

Як повідомлялося, 6 жовтня Федеральний окружний суд у місті Остін тимчасово призупинив чинність закону про суворі обмеження абортів. Таке рішення ухвалили за позовом міністерства юстиції США до штату Техас.

Закон про майже повну заборону абортів

Закон забороняє жінкам переривати вагітність після шостого тижня, коли вже можна чути серцебиття плоду. Документ не передбачає винятків, навіть якщо вагітність стала наслідком зґвалтування чи інцесту. Такі заборони є найсуворішими у Сполучених Штатах.

Обурення громадськості викликає також те, що цей закон заохочує громадян доносити на тих, хто допомагає жінкам зробити аборт після шостого тижня вагітності. Окрім клінік, які роблять аборти, та їхніх працівників, це може стосуватися також родичів чи навіть таксиста, який привіз вагітну жінку на аборт. Викривачі, у разі доведення провини, мають отримати нагороду в 10 тисяч доларів.

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Закон набув чинності 1 вересня 2021 року. Тоді ж його розкритикував президент США Джо Байден. Він назвав цей закон безглуздим і таким, що "грубо порушує конституційне право". На початку жовтня десятки тисяч людей у різних штатах вийшли на протести проти заборони абортів та цього закону.

Верховний суду США ще 1973 року своїм рішенням підтвердив право жінки на аборт. Окремі штати не можуть запроваджувати заборону на аборти, однак мають право ухвалювати обмеження цього права.

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