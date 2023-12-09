У Тбілісі пройшла хода на підтримку євроінтеграції Грузії

Прихильники європейського шляху Грузії провели акцію менш ніж за тиждень до саміту Євросоюзу, де обговорюватиметься надання країні статусу кандидата на вступ до спільноти.

Декілька сотень людей у суботу, 9 грудня, взяли участь у марші у столиці Грузії на підтримку надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Як повідомляють місцеві ЗМІ, акція під девізом "Твій голос Євросоюзу" розпочалася о 14:00 за місцевим часом (13:00 за київським часом) на площі Республіки в центрі Тбілісі.

Її учасники, серед яких представники неурядових організацій, політики та пересічні громадяни, попрямували у бік площі Європи, де вони розгорнули величезний прапор ЄС - 33 на 22 метри. Як пояснили організатори маршу, кожна з 12 зірок на прапорі виготовлена у різних регіонах Грузії, що виражає прагнення всього суспільства до європейської інтеграції.

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"Єдність грузинів має вирішальне значення на нашому шляху до ЄС. Ми повинні ще раз продемонструвати нашу єдність і забезпечити, щоб наш голос був почутий", - йдеться в заяві організаторів маршу, яку наводить інформагенція AFP.

У проєвропейській акції взяла участь президентка Грузії Зурабішвілі

На площі Європи до демонстрантів приєдналася президентка країни Саломе Зурабішвілі. "Європа - це простір, де люди мають найбільше значення, де їхня вільна думка має найбільше значення. Я дуже сподіваюся, що ця вільна думка буде врахована і ми зможемо відсвяткувати ще раз після 15 грудня, а потім підготуватися до наступного року, який буде не менш важливим", - заявила Зурабішвілі.

Саломе Зурабішвілі Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Грузинська глава держави також застерегла від потенційної загрози через небажання прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС. "Було б вкрай серйозно, якби Орбан - під впливом Росії - зміг змусити Європейський Союз піти проти рішень, які ведуть до спільного європейського майбутнього, до спільної свободи України, Грузії, Молдови в європейському просторі", - попередила Зурабішвілі, яку цитує AFP.

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На початку листопада Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статусу країни-кандидата в ЄС за умови, що Тбілісі проведе демократичні реформи. Остаточне рішення мають ухвалити лідери країн ЄС на саміті, який відбудеться у Брюсселі 14 та 15 грудня. Це рішення, як і будь-яке інше, потребує одностайної підтримки всіх 27 членів Євросоюзу.

Членство країни в Європейському Союзі та НАТО закріплено в конституції Грузії і підтримується - згідно з опитуваннями громадської думки - близько 80 відсотками населення країни, нагадує AFP.