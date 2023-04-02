У справі про стрілянину Болдуїна ухвалили вердикт

Суд ухвалив перший вирок у справі про загибель телеоператорки українського походження Галини Гатчинс на зйомках фільму "Іржа". Асистента режисера засудили до шести місяців позбавлення волі умовно.

У справі загибелі телеоператорки українського походження Галини Гатчинс, яку під час зйомок випадково застрелив із реквізитної зброї відомий голлівудський актор Алек Болдуїн, ухвалили перший обвинувальний вирок. Асистента режисера, 63-річного Девіда Голлса, який відповідав за безпеку на зйомках вестерну "Іржа", у п'ятницю, 31 березня, засудили до шести місяців позбавлення волі умовно. Суддя в американському штаті Нью-Мексико також оголосив йому штраф у розмірі 500 доларів і озвучив припис, щоб Голлс пройшов курс із безпечного поводження зі зброєю, пише Associated Press.

Девід Голлс, якого звинуватили у недбалому поводженні зі зброєю, раніше визнав свою провину і отримав змогу уникнути тюремного ув'язнення.

Інцидент під час зйомок вестерну "Іржа"

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" ("Rust") стався на ранчо біля міста Санта-Фе 21 жовтня 2021 року. Болдуїн виступав продюсером фільму і грав у ньому головну роль. Команда знімала сцену, у якій Болдуїн, який грає злочинця, мав стріляти з пістолета холостими патронами. Зброя використовувалася як предмет реквізиту. Асистент режисера сказав акторові, що пістолет не заряджений. Під час розслідування він визнав, що попередньо не перевірив повністю пістолет.

42-річну операторку Галину Гатчинс, українку за походженням, доправили вертольотом до лікарні, де вона померла від отриманих поранень. Від пострілу також постраждав 48-річний режисер фільму Джоел Соуза, який отримав важке поранення.

Режисер винним себе не вважає

Поліція й досі намагається з'ясувати обставин події. Прокуратура американського штату Нью-Мексико 31 січня висунула 64-річному Алеку Болдуїну обвинувачення в ненавмисному вбивстві. Крім нього, аналогічне обвинувачення пред'явили 25-річній Ганні Гутьєрес-Рід, яка відповідала за зброю і боєприпаси на знімальному майданчику.

Вони раніше не визнали себе винними. Їм загрожує покарання до 18 місяців позбавлення волі. Той факт, що у справі замішана вогнепальна зброя, може збільшити термін ув'язнення до п'яти років, передавав телеканал CNN.

Болдуїн звинуватив у трагедії знімальну групу

У листопаді 2022 року Болдуїн подав до суду на знімальну групу "Іржі". Актор стверджував, що причиною трагедії стали дії Гутьєрес-Рід, асистента режисера Девіда Голлса, який передав акторові пістолет, сказавши, що він безпечний, реквізиторки Сари Закрі та постачальника зброї Сета Кенні. "Ці відповідачі - професіонали, які були зобов'язані гарантувати безпеку на знімальному майданчику. Усі учасники зйомок, включно з Болдуїном, очікували цього від них і довіряли їм", - йшлося в позовній заяві.

Водночас адвокат Гутьєрес-Рід Джейсон Боулз заявив журналістам: "Саме він (Болдуїн. - Ред.) застрелив Галину, це його помилка".

Сім'я Гатчинс спочатку подала до суду на Болдуїна, звинувативши його в недостатній підготовці до зйомки сцени і невиправданому скороченні витрат на зйомки фільму. Однак згодом позов був відкликаний. "Ми всі вважаємо, що смерть Галини - це жахливий нещасний випадок", - наголосив чоловік загиблої операторки.