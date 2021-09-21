У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора

Суд у словацькому місті Пезінок поблизу Братислави засудив колишнього високопоставленого прокурора до 14 років ув'язнення за звинуваченням у корупції, повідомляє dpa у вівторок, 21 вересня.

Згідно з повідомленням експрокурор тривалий час обіймав посаду головного обвинувача країни у справах щодо корупції та організованої злочинності. Його визнали винним у отриманні хабара, в обмін на який експрокурор допоміг одному з лідерів словацької мафії уникнути ув'язнення.

Вирок поки не вступив в законну силу. Сторона захисту вже почала процедуру його оскарження.

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Справа призвела до політичного конфлікту у Словаччині

Рішення суду вже привітали у правлячій в країні консервативній партії. У цій політичній силі вважають вирок частиною "очищення" країни від корупції, пов'язаної з владою попередників.

Водночас у партії лівого спрямування колишнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо називають процес політичним, а звинувачення вигаданими. Мовляв, таким чином експрокурора хотіли змусити залишити свою посаду, аби отримати змогу призначити на його місце свого кандидата.

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