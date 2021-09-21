 У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Словаччині за корупцію засудили колишнього чільного антикорупційного прокурора

Експрокурора, який відповідав за боротьбу з корупцією в Словаччині, засудили до 14 років ув'язнення за хабар, отриманий в обмін на допомогу одному з лідерів мафії.

Symbolbild | Geld | Umschlag

Суд у словацькому місті Пезінок поблизу Братислави засудив колишнього високопоставленого прокурора до 14 років ув'язнення за звинуваченням у корупції, повідомляє dpa у вівторок, 21 вересня.

Згідно з повідомленням експрокурор тривалий час обіймав посаду головного обвинувача країни у справах щодо корупції та організованої злочинності. Його визнали винним у отриманні хабара, в обмін на який експрокурор допоміг одному з лідерів словацької мафії уникнути ув'язнення.

Вирок поки не вступив в законну силу. Сторона захисту вже почала процедуру його оскарження.

Читайте також: Справа Куціяка - в Словаччині заарештували кількох екскерівників поліції

Справа призвела до політичного конфлікту у Словаччині

Рішення суду вже привітали у правлячій в країні консервативній партії. У цій політичній силі вважають вирок частиною "очищення" країни від корупції, пов'язаної з владою попередників.

Водночас у партії лівого спрямування колишнього прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо називають процес політичним, а звинувачення вигаданими. Мовляв, таким чином експрокурора хотіли змусити залишити свою посаду, аби отримати змогу призначити на його місце свого кандидата.

Читайте також: У Словаччині вперше засудили до ув'язнення депутата парламенту

Дивитись відео 01:15

Підозра в корупції: як під нею хитаються європейські уряди (01.06.2018)

Реклама

Докладно

Вибори до Держдуми Росії

Що у ЄС думають про вибори в РФ та голосування жителів ОРДЛО

Реакції у ЄС на голосування жителів ОРДЛО та в Криму, а також на результати виборів до Держдуми РФ.  

Вирублені ліси Закарпаття

Український ліс захищатимуть лише від експортерів?

Аби залагодити суперечку з ЄС, у Києві мораторій на експорт лісу хочуть замінити жорсткими екологічними приписами.  