 У Словаччині вперше засудили до ув′язнення депутата парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2020

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Новини

У Словаччині вперше засудили до ув'язнення депутата парламенту

Суд у Словаччині засудив депутата парламенту Маріана Котлебу до ув'язнення. Котлеба - лідер словацьких ультранаціоналістів. Вирок ще не набув чинності, засуджений подав апеляцію.

Маріан Котлеба (архівне фото)

Маріан Котлеба (архівне фото)

Суд у Словаччині ухвалив рішення про ув'язнення на чотири роки і чотири місяці голови праворадикальної Народної партії "Наша Словаччина" (НПНС), депутата парламенту Маріана Котлеби. Спеціальний суд у справах організованої злочинності у місті Пезінок оголосив вирок у понеділок, 12 жовтня, повідомляє інформагентство dpa.

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Суд визнав 43-річного Котлебу винним у підтримці ідеологіїї, яка загрожує громадянським правам і демократії, шляхом розповсюдження відповідної символіки. Вирок ще не набув чинності, оскільки Котлеба оскаржив його у Верховному суді країни. Він заперечує, що вчинив "будь-який злочин".

Якщо Верховний суд підтвердить вирок, то Котлеба втратить депутатський мандат. Це стане першим випадком в історії Словаччини, коли суд ув'язнить чинного депутата парламенту.

Обвинувачення закидає Котлебі серед іншого, що у 2017 році той роздавав сім'ям, які потребують допомоги, чеки на символічну суму в 1488 євро. Комбінація цифр 1488 є популярним кодом серед неонацистів у світі.

Раніше словацькі правоохоронні органи неодноразово критикували за недостатню протидію правому екстремізму. У квітні 2019 року Генеральна прокуратура країни ініціювала заборону партії Котлеби.

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