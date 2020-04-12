У штаті Нью-Йорк число загиблих від COVID-19 перевищило 10 тисяч
За минулу добу в штаті Нью-Йорк підтверджено 671 летальний випадкок унаслідок COVID-19. Це число значно менше за дотеперішні показники летальності, стверджує влада штату.
Нью-Йорк найбільше з усіх американських штатів потерпає від пандемії COVID-19
У штаті Нью-Йорк, США, число загиблих від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 перевищило позначку в 10 тисяч. Як повідомив у понеділок, 13 квітня, губернатор штату Ендрю Куомо, за минулу добу в штаті Нью-Йорк і однойменному місті жертвами COVID-19 стала 671 особа. Тож загальне число жертв з початку пандемії COVID-19 в штаті Нью-Йорк зросло до 10056, додав губернатор штату, передає інформагенція AFP.
Зазначається, що у Великодню неділю в штаті померли менше людей, ніж у попередні дні, коли число смертей від COVID-19 стабільно перевищувало 750 осіб. Найбільше число жертв протягом доби зафіксовано в середині минулого тижня - 799 осіб.
"Найгірше позаду"
Такі тенденції вселяють підстави для оптимізму щодо можливості взяти під контроль пандемію, переконаний губернатор штату. "Найгірше позаду", - наголосив він і додав, що тепер настав час думати про поступове повернення до звичного ритму життя. Водночас він застеріг від занадто квапливої відмови від вжитих заходів протидії поширенню коронавірусу.
Штат Нью-Йорк найбільше постраждав від коронавірусу з усіх американських штатів. Саме тут зафіксована найвища кількість інфікованих і смертей від COVID-19 у США.
Цього тижня очікується пік пандемії
Тим часом керівництво Центру з питань контролю і профілактики захворювань в США очікує, що саме цього тижня пандемія COVID-19 у США досягне піка. "Ми наближаємося до пікової позначки саме тепер", - сказав керівник центру Роберт Редфілд 13 квітня в ефірі медіакомпанії NBC, цитує агентство новин Reuters.
Сполучені Штати натепер найбільше потерпають від пандемії COVID-19. Загалом у США станом на 13 квітня підтверджено понад 550 тисяч випадків інфікування й більше 22 тисяч смертей від COVID-19 - більше, ніж в будь-якій іншій країні світу. Лише в неділю було зафіксовано 1513 летальних випадків від COVID-19, що, однак, менше за попередні показники летальності.
Трамп обіцяє швидкі рішення
Тим часом уряд США розглядає питання про ослаблення запроваджених раніше обмежень на пересування громадян вже 1 травня. Одночасно обдумуються заходи задля пожвавлення економіки США після вимушеного простою в багатьох галузях. Президент США Дональд Трамп наголосив, що саме від нього залежить ухвалення рішень про повернення до нормальної роботи економіки, а не від губернаторів. Він також запевнив, що відповідні рішення буде ухвалено швидко.
Нагадаємо, минулого місяця уряд США, а також Федеральна резервна служба виділили трильйони доларів на допомогу в боротьбі з економічними наслідками пандемії.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.