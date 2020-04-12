У штаті Нью-Йорк число загиблих від COVID-19 перевищило 10 тисяч

У штаті Нью-Йорк, США, число загиблих від спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 перевищило позначку в 10 тисяч. Як повідомив у понеділок, 13 квітня, губернатор штату Ендрю Куомо, за минулу добу в штаті Нью-Йорк і однойменному місті жертвами COVID-19 стала 671 особа. Тож загальне число жертв з початку пандемії COVID-19 в штаті Нью-Йорк зросло до 10056, додав губернатор штату, передає інформагенція AFP.

Читайте також: Сумна статистика: США випередили Італію за летальністю від коронавірусу

Зазначається, що у Великодню неділю в штаті померли менше людей, ніж у попередні дні, коли число смертей від COVID-19 стабільно перевищувало 750 осіб. Найбільше число жертв протягом доби зафіксовано в середині минулого тижня - 799 осіб.

"Найгірше позаду"

Такі тенденції вселяють підстави для оптимізму щодо можливості взяти під контроль пандемію, переконаний губернатор штату. "Найгірше позаду", - наголосив він і додав, що тепер настав час думати про поступове повернення до звичного ритму життя. Водночас він застеріг від занадто квапливої відмови від вжитих заходів протидії поширенню коронавірусу.

Штат Нью-Йорк найбільше постраждав від коронавірусу з усіх американських штатів. Саме тут зафіксована найвища кількість інфікованих і смертей від COVID-19 у США.

Цього тижня очікується пік пандемії

Тим часом керівництво Центру з питань контролю і профілактики захворювань в США очікує, що саме цього тижня пандемія COVID-19 у США досягне піка. "Ми наближаємося до пікової позначки саме тепер", - сказав керівник центру Роберт Редфілд 13 квітня в ефірі медіакомпанії NBC, цитує агентство новин Reuters.

Сполучені Штати натепер найбільше потерпають від пандемії COVID-19. Загалом у США станом на 13 квітня підтверджено понад 550 тисяч випадків інфікування й більше 22 тисяч смертей від COVID-19 - більше, ніж в будь-якій іншій країні світу. Лише в неділю було зафіксовано 1513 летальних випадків від COVID-19, що, однак, менше за попередні показники летальності.

Трамп обіцяє швидкі рішення

Тим часом уряд США розглядає питання про ослаблення запроваджених раніше обмежень на пересування громадян вже 1 травня. Одночасно обдумуються заходи задля пожвавлення економіки США після вимушеного простою в багатьох галузях. Президент США Дональд Трамп наголосив, що саме від нього залежить ухвалення рішень про повернення до нормальної роботи економіки, а не від губернаторів. Він також запевнив, що відповідні рішення буде ухвалено швидко.

Читайте також: У США зареєстровано ще 6,6 мільйона нових безробітних

Нагадаємо, минулого місяця уряд США, а також Федеральна резервна служба виділили трильйони доларів на допомогу в боротьбі з економічними наслідками пандемії.