Сумна статистика: США випередили Італію за летальністю від коронавірусу

Ввечері у суботу, 11 квітня, кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом SARS-CoV-2 у США сягнула 18860. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), тепер США випередили за цим показником Італію, яка нараховує 18849 загиблих, і мають найбільшу кількість жертв коронавірусу у світі.

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Третьою за кількістю померлих нині є Іспанія, де від коронавірусу загинули 16353 людини.

США мають на цей час і набільше у світі число заражень коронавірусом - понад 500,6 тисячі.

Між тим такими, що одужали від COVID-19, у США вважаються понад 29 тисяч людей, в Італії - 30,5 тисячі, в Іспанії - більше 59 тисяч людей.