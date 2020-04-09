 Сумна статистика: США випередили Італію за летальністю від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2020

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Новини

Сумна статистика: США випередили Італію за летальністю від коронавірусу

Кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом SARS-CoV-2 у США сягнула 18860. У цій країні нині зафіксоване і найбільше число заражень у світі. Одужали від COVID-19 понад 29 тисяч людей.

Символічні хрести біля церкви у Батон-Ружі (Луїзіані, США), встановлені у пам'ять про загиблих від коронавірусу

Символічні хрести біля церкви у Батон-Ружі (Луїзіані, США), встановлені у пам'ять про загиблих від коронавірусу

Ввечері у суботу, 11 квітня, кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом SARS-CoV-2 у США сягнула 18860. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), тепер США випередили за цим показником Італію, яка нараховує 18849 загиблих, і мають найбільшу кількість жертв коронавірусу у світі.

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Третьою за кількістю померлих нині є Іспанія, де від коронавірусу загинули 16353 людини. 

США мають на цей час і набільше у світі число заражень коронавірусом - понад 500,6 тисячі. 

Між тим такими, що одужали від COVID-19, у США вважаються понад 29 тисяч людей, в Італії - 30,5 тисячі, в Іспанії - більше 59 тисяч людей.

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