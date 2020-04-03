У США та Італії зменшується число померлих від коронавірусу за день

У США третій день поспіль скорочується число померлих від викликаної коронавірусом хвороби COVID-19 за добу. Як повідомив ввечері у неділю, 12 квітня, Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), за останні 24 години внаслідок цього недугу в країні померло 1514 людей. У суботу кількість жертв становила 1920, а у п'ятницю - 2108.

Утім, країна надалі посідає перше місце у сумному рейтингу за числом жертв пандемії - загалом там внаслідок COVID-19 померло вже понад 22 тисячі людей, а інфекцію коронавірусом підтверджено у понад 557 тисяч осіб, зазначається на сайті Університету Джонса Хопкінса. Найсильніше постраждав від епідемії штат Нью-Йорк - там зафіксовано вірус у понад 190 тисяч осіб, а померли понад 9 тисяч. Губернатор штату Ендрю Куомо підтвердив, що "великого зниження" кількості загиблих поки не спостерігається, передає агенція AFP.

Радник президента СЩА Дональда Трампа, керівник Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі раніше висловлював обережні сподівання, що влада може почати поступово скасовувати карантинні обмеження в травні. Наприкінці квітня влада хоче ще раз оцінити ситуацію, після чого будуть ухвалені відповідні рішення, сказав він ефірі CNN.

Напередодні Трамп запровадив режим "масштабного лиха" в штаті Вайомінг на заході країни. Таким чином надзвичайний стан через епідемію вперше в історії країни поширилося на всі 50 штатів і федеральний округ Колумбія, де розташована столиця країни Вашингтон.

В Італії скорочується число нових смертей

Тим часом в Італії, яка довгий час була епіцентром COVID-19 у світі, минулої доби зафіксований найнижчий рівень смертності за день за останні понад три тижні - 12 квітня від хвороби там померла 431 людина. Довгий час цей показник щодня перевищував 500 жертв. Загалом в Італії, яка зараз посідає друге місце за числом жертв, за даними Університету Джонса Хопкінса, від спричиненої коронавірусом легеневої хвороби померло вже майже 20 тисяч осіб.