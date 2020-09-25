У Сенаті США закликали Трампа розслідувати отруєння Навального

Члени комітету Сенату США з міжнародних відносин - сенатор від штату Айдахо Джеймс Ріш і сенатор від Нью-Джерсі Роберт Менендес - закликали президента країни Дональда Трампа розслідувати резонансне отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Своє прохання вони виклали в листі, датованому середою, 30 вересня.

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"Ми звертаємося до вас з проханням розглянути питання про те, чи застосувала влада Росії хімічну або біологічну зброю, порушуючи міжнародне право або проти одного зі своїх громадян", - йдеться в листі на адресу глави Білого дому. Автори документа наголошують, що в разі підтвердження факту застосування хімзброї Росією проти причетних до цього осіб "слід запровадити санкції згідно з законом про контроль над хімічною та біологічною зброєю".

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Обидва сенатори нагадали, що нервово-паралітичну речовину групи "Новачок" так само застосували під час замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля в британському Солсбері в березні 2018 року. Тоді адміністрація президента США вирішила, що за інцидентом стоїть влада РФ і що таке потрібно карати санкціями, зазначили сенатори. "Сполучені Штати знову мусять чітко дати зрозуміти, що подібна поведінка є неприйнятною", - резюмували автори листа.

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Нагадаємо, російському опозиціонеру стало зле 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доставили для лікування в Берлін. Росіянин 19 діб перебував у штучній комі. 23 вересня Навального виписали з клініки Charité в Берліні.

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Експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини на прохання клініки Charité провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди отрути "Новачок". Згодом аналогічні висновки оприлюднили лабораторії в Швеції та Франції.

Москва заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на Олексія Навального і надсилала Берліну кілька запитів про правову допомогу.